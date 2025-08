Hulk e Scorpion ufficialmente in Spider-Man: Brand New Day, Michael Mando e Mark Ruffalo ritornano nel MCU

Si vociferava da tempo, ma ora The Hollywood Reporter ha confermato che Mark Ruffalo e Michael Mando saranno i protagonisti di Spider-Man: Brand New Day.

Ruffalo, veterano dell’MCU apparso in tutto, da The Avengers a Thor: Ragnarok e She-Hulk: Attorney at Law, riprenderà il ruolo di Bruce Banner, alias l’Incredibile Hulk. Mando, nel frattempo, torna nel franchise nei panni di Mac Gargan, dopo aver interpretato il personaggio per la prima volta in Spider-Man: Homecoming del 2017.

Si prevede che indosserà il costume dello Scorpione e, secondo le indiscrezioni di chi ha visitato il set, sarà probabilmente al centro della sequenza d’azione che verrà girata a Glasgow, in Scozia. Sembra che Gargan viene trasportato nel convoglio DODC prima di essere preso di mira da The Punisher. È allora che Spidey entra in gioco (o si lancia?).

Mando sarà noto a molti di voi soprattutto per il suo impressionante lavoro nel prequel di Breaking Bad, Better Call Saul. In Spider-Man: Homecoming, dopo essere stato gravemente ferito da Spidey, Gargan ha tentato di convincere l’Avvoltoio a rivelare l’identità segreta di Spidey. Presumibilmente è in prigione da allora; non si sa nemmeno se J. Jonah Jameson avrà un ruolo nella trasformazione del cattivo in Scorpion.

Il sito ha anche condiviso quelli che potrebbero essere i primi dettagli della trama di Spider-Man: Brand New Day. Nel suo articolo, il sito scrive: “Potete scommettere che, nel glorioso stile Marvel, Spider-Man, Punisher e Hulk si combatteranno tra loro prima di scoprire chi sono i veri cattivi”. Il fatto che Spider-Man: Brand New Day sia un’avventura ambientata a livello di strada piuttosto che un altro blockbuster multiversale è stato recentemente confermato dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige.

“Penso che ci sia una promessa alla fine di No Way Home: per quanto sia triste che Peter sia stato dimenticato da tutti nella sua vita, lo vediamo per la prima volta nelle storie di Spider-Man di Tom Holland come un vero Spider-Man”, ha spiegato il dirigente. “Lui è solo, dedito a salvare la città e ad affrontare, in mancanza di termini migliori, la criminalità di strada, invece di eventi che potrebbero portare alla fine del mondo”.

Cosa sappiamo di Spider-Man: Brand New Day?

Spider-Man: Brand New Day è stato recentemente posticipato di una settimana dal 24 luglio 2026 al 31 luglio 2026. Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dirigerà il film da una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers. Tom Holland guida un cast che include anche Zendaya, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Mark Ruffalo, Michael Mando e Jon Bernthal.

Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.