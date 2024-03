Al Pacino ha chiarito il suo strano annuncio per il miglior film agli Oscar 2024, mentre anche un produttore dell’evento ha difeso l’attore per la sua presentazione. C’è stata confusione alla cerimonia di domenica sera quando Pacino ha rivelato che Oppenheimer aveva vinto come miglior film, senza che l’attore leggesse i nomi degli altri candidati. È stato un momento atipico, poiché i candidati per ogni categoria vengono solitamente letti prima che venga annunciato il vincitore.

The Guardian riferisce che l’annuncio del vincitore del miglior film di Al Pacino agli Oscar 2024 ha seguito in maniera precisa le istruzioni che ha avuto dalla regia della trasmissione. Anche la produttrice dell’evento Molly McNearney ha difeso la presentazione dell’attore, rivelando che è stata una decisione presa per evitare che la cerimonia durasse troppo a lungo.

Al Pacino: Voglio solo essere chiaro che non era mia intenzione ometterli, piuttosto una scelta dei produttori di non farli ripetere poiché erano stati evidenziati singolarmente durante la cerimonia. Sono stato onorato di prendere parte alla serata e ho scelto di seguire il modo in cui desideravano che questo premio venisse consegnato. Mi rendo conto che essere nominato è una pietra miliare nella vita di una persona e non essere pienamente riconosciuto è offensivo e doloroso. Lo dico come qualcuno che si relaziona profondamente con registi, attori e produttori, quindi sono profondamente empatico con coloro che si sono sentiti offesi da questa svista ed è per questo che ho ritenuto necessario fare questa dichiarazione.

Molly McNearney: È stata una decisione creativa che abbiamo preso perché eravamo molto preoccupati che lo spettacolo sarebbe durato a lungo. Quando arrivi alla fine dello spettacolo, sono già stati trasmessi dei filmati relativi a ognuno dei 10 film nominati. Le persone vogliono solo sapere chi vince e sono abbastanza pronte per la fine dello spettacolo. Almeno questo è quello che avevamo previsto. Mi scuso se la nostra decisione di non leggere tutte quelle nomination ha messo [Pacino] in una situazione difficile.