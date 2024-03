Michelle Yeoh ha risposto al suo presunto affronto nei confronti di Emma Stone agli Oscar 2024. Stone ha vinto come miglior attrice per la sua interpretazione di Bella Baxter in Povere Creature!. A competere contro di lei per il premio c’erano Lily Gladstone per Killers of the Flower Moon, Carey Mulligan per Maestro, Annette Bening per Nyad e Sandra Hüller per Anatomia di una caduta.

Per quest’anno l’Acvademy ha replicato la formula della cerimonia del 2009, in cui cinque ex premi Oscar annunciano le nomination e premiano ogni singola categoria attoriale. Per la Migliore attrice protagonista, l’Academy ha schierato Jennifer Lawrence, Jessica Lange, Charlize Theron, Sally Field e ovviamente Michelle Yeoh, vincitrice di categoria dello scorso anno. Al momento della consegna della statuetta, Yeoh non ha dato subito l’Oscar a Stone, ma lo ha passato a Jennifer Lawrence che a sua volta lo ha dato a Stone.

Il post di Michelle Yeoh su Instagram spiega perché ha lasciato che Jennifer Lawrence consegnasse l’Oscar a Emma Stone. Yeoh ha detto di aver “confuso” Stone, ma poi ha continuato spiegando perché Jennifer Lawrence ha finito per consegnare il premio. Yeoh voleva che Lawrence e Stone potessero condividere il momento perché Lawrence è una “cara amica” di Stone. Ciò ha ricordato all’attrice Everything Everywhere All At Once la sua “amica Jamie Lee Curtis”, in quanto, come Curtis e Yeoh, Stone e Lawrence sono “sempre lì l’una per l’altra“.