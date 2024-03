Il prossimo film di Christopher Nolan potrebbe essere un remake di una serie mistery degli anni ’60. A pochi giorni dalla vittoria del suo primo premio oscar per il suo ultimo film, Oppenheimer, Nolan fa già sapere che non ha intenzione di riposarsi e che si metterà al lavoro sul suo prossimo film. Secondo Variety, il prossimo film di Nolan potrebbe essere un remake di The Prisoner, serie britannica creata e interpretata da Patrick McGoohan. Dato che Nolan deve ancora iniziare a scrivere la sceneggiatura, non ci sono dettagli su cosa potrebbe comportare il suo remake, inclusa la trama o il cast.

Nolan era stato precedentemente assegnato a un remake di The Prisoner nel 2009, anche se ha interrotto il progetto quando AMC ha trasmesso la sua miniserie in sei parti basata sulla stessa serie con un cast che includeva Jim Caviezel, Ian McKellen e Hayley Atwell. Sono passati 15 anni da quando AMC ha mandato in onda il suo remake, quindi Nolan sembra essere a suo agio nell’affrontare la sua interpretazione di The Prisoner.

La serie segue le vicende di un anonimo agente dell’intelligence britannica, Numero Sei, che viene rapito e imprigionato in un misterioso villaggio costiero dopo essersi dimesso. Lo spettacolo fonde più generi, come la fantascienza, il thriller psicologico e la narrativa di spionaggio. Sulla base di ciò, sembra che la versione di Christopher Nolan di The Prisoner dovrebbe essere simile al suo film del 2020, Tenet, ma dovrebbe anche tornare alle sue radici di Following, Memento, Insomnia e The Prestige, che incorporano tutti elementi di thriller psicologico.