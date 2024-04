Al Pacino e Dan Stevens insieme per The Ritual

Al Pacino e Dan Stevens collaboreranno per il film horror sull’esorcismo The Ritual del regista David Midell. XYZ Films ha acquisito i diritti mondiali del film, con l’intenzione di distribuirlo nelle sale nel 2025 e organizzare la distribuzione internazionale al prossimo mercato di Cannes. The Ritual è stato scritto da Midell ed Enrico Natale e prodotto da Andrew Stevens, Mitchell Welch e Natale. Ashley Greene e Abigail Cowen completano il cast.

Basato su una storia vera, The Ritual segue due preti – uno che mette in dubbio la sua fede (Stevens) e l’altro che fa i conti con un passato travagliato (Pacino) – che devono mettere da parte le loro differenze per salvare una giovane donna posseduta attraverso una serie difficile e pericolosa di esorcismi. Il film è un ritratto autentico di Emma Schmidt, una donna americana la cui possessione demoniaca è culminata in strazianti esorcismi. Il suo caso rimane l’esorcismo più accuratamente documentato nella storia americana.