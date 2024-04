Amy Adams protagonista di At the Sea

Amy Adams è stata scelta per recitare in At the Sea, un nuovo dramma di Kornel Mundruczó e Kata Wéber, regista e sceneggiatrice di film acclamati come Pieces of a Woman e White God.

La produzione del film, che si avvierà a Boston a giugno, segue la vita di Laura (Adams) dopo una lunga riabilitazione, mentre torna dalla sua famiglia nella loro casa per le vacanze al mare dove deve riadattarsi alla vita complicata che si è lasciata alle spalle. Ora è costretta ad affrontare il prossimo capitolo della sua vita senza la carriera che le ha dato fama, fortuna e, soprattutto, identità.

Il film sarà prodotto da Alexander Rodnyansky (Loveless, Leviathan) di AR Content, Stuart Manashil (Irma Vep, Pieces of a Woman), Aaron Ryder e Andrew Swett (Dumb Money, Arrival) per Ryder Picture Company, Alex Lebovici degli Hammerstone Studios (Barbarian, Boy Kills World) e Jon Oakes (The Guilty, Drive), Viktória Petrányi (Midsommar, Pieces of a Woman) e Mundruczó. I produttori esecutivi sono Paul J. Diaz, Maria Breese di 3:33 Creative, Lee Broda di LB Entertainment, Jeff Rice di Jeff Rice Films e Michael Kupisk. Zsofi Oblat e Rachel Rubin (Dumb Money, Bruiser) coprodurranno.

Sei volte candidato all’Oscar, Amy Adams ha recentemente terminato la produzione di Klara and the Sun della 3000 Pictures, il prossimo film del premio Oscar Taika Waititi, che adatta la storia distopica di fantascienza di Kazuo Ishiguro. Successivamente, la vedremo protagonista di Nightbitch di Searchlight Pictures della regista Marielle Heller, una commedia dark che ha anche prodotto attraverso la sua società di produzione Bond Group Entertainment, che uscirà nei cinema il 6 dicembre.