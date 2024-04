Deadpool & Wolverine: come verranno gestiti i fatti di Logan?

Nel Logan del 2017, il fattore di guarigione di Wolverine si è molto indebolito e alla fine l’eroe cade in battaglia mentre combatte un suo clone molto più potente, X-24. Laura, alias X-23, pianta un proiettile di adamantio nella testa del malvagio Wolverine, ma a quel punto è troppo tardi per suo “padre”.

Quando è arrivata la notizia che Hugh Jackman sarebbe tornato nei panni di Wolverine in Deadpool 3, i fan hanno espresso preoccupazione rispetto al fatto che gli eventi di Logan sarebbero stati annullati o modificati retroattivamente.

Il potenziale contraccolpo di un gesto del genere ha spinto Ryan Reynolds e Shawn Levy ad assicurare ai fan che Logan non sarebbe stato in alcun modo modificato o corretto. E, nel nuovo trailer, apparentemente abbiamo avuto la conferma che il Logan di Deadpool & Wolverine è davvero una variante completamente diversa. È possibile che sia stato estratto dalla sequenza temporale del franchise originale prima che avvenissero gli eventi di Logan, ovviamente, ma non la pensiamo così.

Scooper @CanWeGetToast oggi afferma che Deadpool & Wolverine faranno riferimento agli eventi di Logan quando al mutante artigliato visto nei trailer viene raccontato come la sua controparte sia tragicamente morta mentre cercava di salvare X-23.

Potrebbe essere che venga a conoscenza del destino del suo sé futuro, ovviamente, ma scommettiamo che i personaggi del titolo siano finiti nella sequenza temporale in cui Laura è cresciuta fino a diventare il nuovo Wolverine (Dafne Keen ora ha 19 anni) e sia poi lei a raccontagli cosa ha fatto il “padre” per salvarla.