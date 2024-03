L’anno scorso Nicolas Cage ha entusiasmato i suoi fan con lungometraggi come Dream Scenario e Renfield, dove ha interpretato il Conte Dracula, mentre quest’anno è pronto a tornare sul grande schermo con l’horror Arcadian, di cui è ora stato mostrato il primo trailer. Questo ci mostra Cage nei panni di Paul, padre di due figli adolescenti che fanno parte di una civiltà post-apocalittica. Le regole per la loro sopravvivenza sembrano essere chiare: “non uscire di notte“. In quel mondo devastato dall’apocalisse, infatti, sembra agirarsi una nuova pericolosa specie, che si muove di notte in cerca di prede. Come dice la voce fuori campo: “Sono qui per ripulire il pianeta dalla razza umana; così ci estingueremo tutti“.

Cosa sappiamo di Arcadian

Arcadian è diretto da Ben Brewer da una sceneggiatura scritta da Mike Nilon. Il film vedrà Cage nel ruolo di Paul, il padre dei gemelli adolescenti Joseph e Thomas, interpretati rispettivamente da Jaeden Martell (It, Knives Out) e Maxwell Jenkins (Lost in Space), a cui si aggiunge l’attrice Sadie Soverall (Fate: The Winx Saga). Ambientata in un mondo post-apocalittico e scarsamente popolato, la storia segue Paul e i suoi figli, “che sono riusciti a strappare un’esistenza, eppure vivono nella paura costante. Fino a quando, di fronte a un pericolo imminente, devono mettere in atto un piano disperato per sopravvivere“.

Highland Film Group gestisce i diritti mondiali del lungometraggio, che ha recentemente terminato la produzione a Dublino, in Irlanda, ed è ora in post-produzione. I produttori includono Saturn Films e Michael Nilon di Cage, David Wulf di Redline Entertainment (Call Jane, The Card Counter, Inheritance) e Arianne Fraser e Delphine Perrier di Highland Film Group, insieme a Braxton Pope (The Card Counter, The Trust). Highland Film Group gestisce i diritti mondiali del lungometraggio, che ha recentemente terminato la produzione a Dublino, in Irlanda, ed è ora in post-produzione.