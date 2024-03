Mentre è in fase di reshooting, lo spin-off di John Wick, Ballerina, ha aggiunto due nuovi membri al cast. Deadline riporta che David Castañeda (The Umbrella Academy) e Sharon Duncan-Brewster (Enola Holmes 2) interpreteranno ruoli non ancora specificati nel thriller d’azione diretto da Len Wiseman con Ana de Armas, che arriverà nelle sale il 6 giugno 2025. Questi nuovi ingressi sono appunto stati permessi dal fatto che nuove riprese sono state ordinate per il film, necessarie secondo l’attore Ian McShane a migliorare il film aggiungendo ulteriori sequenze d’azione. Alla luce di ciò, sarà interessante scoprire quali ruoli Castañeda e Duncan-Brewster interpreteranno.

Castañeda è noto soprattutto per il personaggio del combinaguai telecinetico Diego Hargreeves in The Umbrella Academy di Netflix, di cui quest’anno andrà in onda l’ultima stagione. Sul grande schermo è apparso in Soldado, The Tax Collector e The Guilty. Il suo debutto alla regia è previsto con la commedia Roofers, di cui sarà anche protagonista e sceneggiatore. L’attrice britannica Duncan-Brewster ha invece fatto numerose apparizioni in TV nel Regno Unito, tra cui un’apparizione in Doctor Who e un ruolo di rilievo in Sex Education. È apparsa anche in Dune di Denis Villeneuve, nel ruolo della planetologa condannata Liet-Kynes, e ha interpretato il personaggio della senatrice Tynnra Pamlo nella saga di Star Wars.

Di cosa parla Ballerina?

Ballerina sarà ambientato tra gli eventi di John Wick: Capitolo 3 – Parabellum e John Wick: Capitolo 4, e seguirà la ballerina-assassina Rooney mentre dà la caccia agli assassini della sua famiglia. Il film sarà interpretato da Ana de Armas e dagli attori Ian McShane, Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus e Lance Reddick, apparso nel film prima della sua morte nel 2023. Come confermato in più occasioni, sarà presente nella pellicola anche Keanu Reeves, di nuovo nel ruolo di John Wick, anche se non è chiaro in che misura egli sarà coinvolto nel progetto. La sceneggiatura di Ballerina è scritta da Shay Hatten e il film è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski.