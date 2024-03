Uscito al cinema nel 2019, Brightburn è un film horror che immagina un giovane ragazzo con abilità sovrumane che usa i suoi poteri con intenzioni sinistre. James Gunnè stato il produttore del film, scritto dal fratello Brian Gunn e dal cugino Mark Gunn.

Cinque anni dopo, un fan del film ha chiesto a James Gunn su Threads se sarebbe uscito un sequel di Brightburn, date le “così tante domande senza risposta” che rimangono. Sfortunatamente, la risposta di Gunn non è stata molto positivia: “Non ci sono piani per questo in questo momento” .

In particolare, James Gunn non ha detto che Brightburn 2 non sarebbe mai stato realizzato, ma che non è in programma in questo momento. Per lo meno, ciò suggerirebbe che un potenziale sequel non avverrà nel prossimo futuro.

In ogni caso, è una risposta molto meno entusiasta rispetto a quando James Gunn aveva precedentemente preso in giro il progetto nei mesi successivi alla sua uscita iniziale nel 2019. All’epoca, disse che era troppo occupato con The Suicide Squad e Guardiani della Galassia Vol. 3 per concentrarci su Brightburn 2. Ovviamente, ora che è a capo del DCU avrà ancora meno tempo ed è facile intuire che il motivo per cui il sequel di Brightburn è stato messo da parte nella sua lista di priorità.

La star di Brightburn voleva tornare per un sequel

“So che c’è sicuramente un po’ di buzz a riguardo nei media, ma non ne so più della persona media, ma mi piacerebbe farne parte. Mi piacerebbe vedere dove potrebbe essere portato, di sicuro“, ha detto anche la star di Brightburn Jackson Dunn delle sue speranze per un sequel, secondo Screen Rant, nel 2019. “C’è davvero un elenco infinito di direzioni in cui il personaggio può essere preso. il film è finito… Forse andrà alla sua conquista, incontrerà ciò che può e lo affronterà, percorrendo un arco narrativo come personaggio fuori dalla sua piccola casa a Brightburn, Kansas.”