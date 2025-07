James Gunn: 10 cose che forse non sai sul regista

James Gunn è un regista spesso controverso, con un gran senso dell’ironia e della satira, a volte un po’ sopra righe e che spesso gli ha causato qualche problema. Tuttavia, Gunn è un ottimo regista e un eccellente sceneggiatore, capace di captare e dare vita a tante sfumature dei suoi personaggi e facendoli amare dalla gran parte del pubblico, tanto da trovare dei fan che lo hanno sostenuto anche nel periodo di distaccamento da casa Disney e dal suo licenziamento avvenuto in quattro e quattr’otto.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su James Gunn.

I film e i programmi TV di James Gunn

1. Ha diretto e scritto celebri film. La carriera registica di James Gunn inizia del 2006 quando si trova a dirigere il suo primo lungometraggio intitolato Slither, di cui è anche sceneggiatore e attore. Nel corso degli anni successivi, la sua carriera continua con titoli come Super – Attento crimine!!! (2010), Comic Movie (2013), Guardiani della Galassia (2014), Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017), The Suicide Squad (2021) e Guardiani della Galassia vol. 3 (2023). Nel 2025 porta al cinema Superman, con protagonisti David Corenswet e Rachel Brosnahan.

2. James Gunn è anche sceneggiatore e produttore. Il lato registico si interseca molto con il lavoro di sceneggiatore e produttore, ruoli svolti per film come Scooby-Doo (2002), L’alba dei morti viventi (2004), Scooby-Doo 2 (2004), The Belko Experiment (2016), oltre ai tre film dei Guardiani della Galassia, a The Suicide Squad e alle serie Peacemaker e Creature Commandos. Come solo produttore, Gunn si è invece occupato dei film LolliLove (2004), Doggie Heaven (2008), PG Porn (2008-2009), l’horror Brightburn – L’angelo del male (2019) e i due Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) e Joker: Folie à Deux (2024). Ha inoltre scritto e prodotto il suo Superman.

James Gunn rilancia il DCU come capo dei DC Studios

3. Ha assunto un ruolo molto importante. Gunn e il frequente partner di produzione Peter Safran avevano consigliato David Zaslav, l’amministratore delegato della neonata Warner Bros. Discovery, durante la ricerca di un nuovo responsabile della DC Films. Il duo ha impressionato Zaslav che ha deciso di nominarli co-presidenti e amministratori delegati della DC Films, ribattezzata “DC Studios”, con il controllo dei film, dei progetti di animazione e televisivi basati sui personaggi della DC Comics. I due hanno assunto la loro posizione il 1° novembre 2022 e James Gunn supervisiona ora gli aspetti creativi del franchise rinominato DCU.

James Gunn regista di Super – Attento crimine!!!

4. Ha diretto un suo personale film di supereroi. Prima di diventare celebre grazie a Guardiani della Galassia, Gunn aveva già diretto un suo personalissimo film di supereroi. Si tratta della commedia Super – Attento crimine!!!. In alcune interviste Gunn ha dichiarato di aver iniziato a lavorare sulla sceneggiatura del film nel 2002, ma che ebbe problemi a produrlo perché ritenuto troppo violento ed esoterico. Questo uscì poi nel 2010, andando incontro ad uno scarsissimo successo. Con il tempo, però, i fan lo hanno riscoperto permettendogli di divenire uno scult del genere.

James Gunn e i Guardiani della Galassia per la Marvel

5. Ha accettato di dirigere il film per il personaggio di Rocket. James Gunn ha affermato più volte che Rocket era un grande, se non il principale, motivo per cui voleva realizzare questo film. Quando poi è stato confermato che il film era un successo di pubblico, Gunn ha pubblicato online una lettera di ringraziamento sincera, ringraziando in particolare tutti per aver permesso a un procione di renderli un po’ più umani. In Guardiani della Galassia vol. 2, inoltre, Gunn ha dedicato l’ultima inquadratura del film proprio a Rocket.

James Gunn ha diretto The Suicide Squad

6. James Gunn si è dedicato alle run originali. Per realizzare il seguito del fortunato Suicide Squad, Gunn – che aveva già realizzato la sceneggiatura e a cui pare sia stato affidato l’intero progetto – si è ispirato alle run originali dei fumetti DC. Pur rendendo omaggio alla storie di Jon Ostrander e Kim Yale, che furono pubblicate negli ’80, Gunn ha però apportato alcune modifiche, inserendo personaggi non presenti nei fumetti di quella serie, come Bloodsport e Harley Queen.

James Gunn è il regista di Superman

7. Ha realizzato un film “politico”. Nel riportare al cinema Superman, Gunn ha deciso di ispirarsi non solo ad alcuni precisi fumetti dedicati al personaggio, ma anche a quelle che ritiene essere caratteristiche fondanti dell’America. “Voglio dire, ‘Superman’ è la storia dell’America”, ha spiegato Gunn. “Un immigrato che è arrivato da altri luoghi e ha popolato il Paese, ma per me è soprattutto una storia che dice che la gentilezza umana di base è un valore e qualcosa che abbiamo perso”. “Parla della gentilezza umana e ovviamente ci saranno degli idioti che non sono gentili e lo troveranno offensivo solo perché parla di gentilezza. Ma che si fottano“, ha aggiunto il regista.

James Gunn, Twitter e il licenziamento dalla Disney

8. Ha avuto problemi per vecchie affermazioni. Nel luglio 2018 sono riemerse alcune battute controverse che Gunn ha pubblicato su Twitter tra il 2008 e il 2012 e che coinvolgevano temi come l’11 settembre, l’AIDS, lo stupro e altri argomenti simili. Il riemergere di queste affermazioni ha però portato a pensare che qualcuno abbia voluto “incastrarlo” per le sue posizioni politiche anti Trump. In ogni caso, in seguito alle critiche sollevatesi, la Disney ha interrotto i legami con Gunn, privato così della possibilità di dirigere Guardiani della Galassia Vol. 3. Gunn si è poi scusato pubblicamente per le sue parole e grazie al sostengo di molte personalità dello spettacolo, è infine stato reintegrato nel suo ruolo di regista per il film Marvel. In quel lasso di tempo, ha però diretto The Suicide Squad.

James Gunn ha un fratello attore

9. Suo fratello recita spesso nei suoi film. James Gunn ha un fratello, Sean Gunn, attore e collaboratore ricorrente nei suoi film. Sean è noto per aver interpretato Kraglin nella saga dei Guardiani della Galassia e per aver prestato il corpo al personaggio di Rocket Raccoon durante le riprese. Ha anche avuto un ruolo significativo in The Suicide Squad, dove ha interpretato Weasel, e tornerà nell’universo DC come Maxwell Lord nel film Superman diretto proprio da James. La loro collaborazione testimonia un rapporto artistico stretto e continuo all’interno dei progetti più importanti del regista.

La moglie di James Gunn

10. È sposato con un’attrice. James Gunn è sposato con l’attrice Jennifer Holland dal 2022. I due si sono conosciuti nel 2015 grazie a un amico in comune e da allora hanno iniziato una relazione sia personale che professionale. Jennifer ha recitato in diversi progetti diretti o prodotti da Gunn, tra cui il ruolo di Emilia Harcourt in The Suicide Squad (2021) e nella serie spin-off Peacemaker per HBO Max. La loro collaborazione riflette un’intesa artistica solida, con Holland spesso coinvolta nei progetti dell’universo DC guidato ora proprio da James Gunn.

