Christopher Nolan elogia Godzilla Minus One _Film straordinario_

Christopher Nolan ha adorato il sequel non ufficiale del film sui mostri, Godzilla Minus One. In una conversazione con il regista di Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki, e Christopher Nolan hanno parlato del fattore umano all’interno della storia di Oppenheimer che più lo ha incuriosito, in particolare di come J. Robert Oppenheimer e il suo team abbiano riconosciuto le “implicazioni molto oscure” della costruzione di una bomba atomica ma si siano sentiti, a causa delle “circostanze del tempo, che dovevano fare ciò che dovevano fare“.

Da lì, è passato a elogiare il film kaiju di Yamazaki definendolo “un film straordinario“, descrivendolo come “fatto magnificamente, e i suoi meccanismi sono così coinvolgenti. È così eccitante, ma anche… sentivo che aveva molto dello spirito del tuo film precedente, The Eternal Zero. Aveva una profondità attorno alle questioni che circondano la storia principale, anche se la storia principale è Godzilla, ed è divertente ed emozionante. C’era anche una meravigliosa profondità dei personaggi e una meraviglioso senso della storia che ho davvero apprezzato“.

Similmente a Oppenheimer, il cui successo è stato amplificato dal fenomeno Barbenheimer del 2023, Godzilla Minus One si è rivelato un successo a sorpresa al botteghino grazie al passaparola, diventando il film in lingua giapponese con il maggior incasso uscito negli Stati Uniti.

Il film segue Kōichi Shikishima, un pilota kamikaze che tenta di ricominciare la sua vita nel Giappone del dopoguerra, solo per vedere Godzilla – con cui Kōichi aveva una storia personale durante la seconda guerra mondiale – tornare e minacciare il suo paese, i suoi amici, e la famiglia surrogata. Dopo una distribuzione limitata, il film è stato ripubblicato in bianco e nero come Godzilla Minus One/Minus Color, che Yamazaki ha descritto come la versione “molto più spaventosa” della sua storia. Minus One si è anche guadagnato gli elogi di registi come Steven Spielberg e Kevin Smith e degli showrunner di Monarch: Legacy of Monsters, Chris Black e Matt Fraction, l’ultimo dei quali l’ha definita “un’incredibile storia di senso di colpa, coraggio, causa comune, dovere, dignità, sopravvivenza dei sopravvissuti e redenzione.”

Recentemente, alla 96esima cerimonia degli Academy Awards, Godzilla Minus One ha vinto l’Oscar per i migliori effetti visivi, segnando la prima vittoria dell’Oscar per il franchise di Godzilla nei suoi 70 anni di storia. Oppenheimer ha conquistato anche l’Academy vincendo sette Oscar, tra cui quello per il miglior film e il miglior regista per Christopher Nolan. Questo ha segnato anche la prima vittoria dell’Oscar per Christopher Nolan come miglior regista, essendo stato precedentemente nominato per Dunkirk ma perso contro il regista de La forma dell’acqua Guillermo del Toro.

Ecco il video della doppia intervista: