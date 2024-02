Le case di produzione Camaleo e Eagle Pictures sono liete di annunciare che sono da poco iniziate le riprese del film Dedalus, thriller diretto da Gianluca Manzetti, con Luka Zunic, Matilde Gioli, Francesco Russo, Giulio Beranek, Giulia Elettra Gorietti, Stella Pecollo, e con Gian MarcoTognazzi e l’amichevole partecipazione di Carolina Rey.

Il film è prodotto da Camaleo, Weekend Films e da Eagle Pictures. L’opera è realizzata in co-produzione con la spagnola Koboflopi e la polacca Agresywna Banda, con il sostegno del MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e Regione Lazio – Lazio Cinema International. Le riprese dureranno 5 settimane e si svolgeranno a Roma e dintorni, tra cui la bellissima location di Castello Brancaccio e i sotterranei del Parco della Caffarella.

Gianluca Manzetti, già assistente alla regia di Sollima, Ozpetek e a capo della seconda unità di Dampyr, in questa opera seconda racconta con i toni del thriller un pericoloso social game in cui sei content creator in uno spazio isolato dove si trovano a competere in stile Squid Game in giochi sempre più pericolosi dove tutti diventeranno sia carnefici che vittime.

Dedalus, la trama

Michele, Tiziana, Leo, Antonella, Filippo e Belinda sono i sei content creator selezionati per partecipare a DEDALUS, un nuovo social game che promette di ridefinire il mondo del Web 3.0 e rendere ricco e famoso il vincitore. Rinchiusi in un’arena isolata, i concorrenti partecipano a giochi che via via si rivelano sempre più pericolosi. Quello che sembrava un semplice gioco si trasforma lentamente in qualcosa di completamente diverso, e i creator, da concorrenti, si ritrovano ora ad essere sia carnefici che vittime di un’elaborata vendetta.

Camaleo è una società di produzione cinematografica che nasce a Roma nel 2007. Da subito l’attività produttiva di Camaleo è caratterizzata dall’obiettivo di creare contenuti di qualità fruibili dal grande pubblico. I film di successo non tardano ad arrivare con le prime grandi produzioni internazionali: “Il colore della libertà – Goodbye Bafana”, sulla vita di Nelson Mandela. Nel 2009 la società si focalizza sul cinema italiano, con la produzione di film di intrattenimento e di qualità. “OUTING, fidanzati per sbaglio” con Massimo Ghini, Nicolas Vaporidis e Giulia Michelini, esce nelle sale nel 2012. Nel triennio 2016/2018 si girano tre importanti commedie: “Ovunque tu sarai”, “Sconnessi”, “Compromessi sposi”. Del 2020 il thriller psicologico “Weekend”, con la regia di Riccardo Grandi. Il 2021 segna l’uscita di due grandi pellicole: “Tutti per Uma” un family movie e “Io e Angela” cui segue il drama thriller dal respiro internazionale “Double Soul”, ambientato fra Europa e Paesi Arabi con i premi Oscar Murray Abraham e Danny Glover; l’8 febbraio 24 uscirà al cinema l’action adrenalinico “Runner”, con Matilde Gioli e Francesco Montanari mentre per la prima settimana di aprile è prevista la release theatrical di “Leopardi & Co”, commedia romantica con il premio Oscar Whoopi Goldberg. È in fase di post produzione la commedia “30 anni (di meno)” con Massimo Ghini e Nino Frassica.

Eagle Pictures S.p.A. – Eagle Pictures S.p.A. è una casa di produzione e distribuzione cinematografica attiva da più di 30 anni, presente in ogni segmento della catena di sfruttamento del prodotto filmico: cinema, home entertainment, digital, e televisione.