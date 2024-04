Denis Villeneuve in trattative per un film basato sul libro “Nuclear War”

La Legendary Entertainment ha acquisito i diritti per un lungometraggio basato sul saggio della scrittrice Annie Jacobsen, Nuclear War: A Scenario, e – stanto a quanto riportato da Deadline – Denis Villeneuve sarebbe attualmente in trattive per assumere il ruolo di regista per tale progetto, che potrebbe eventualmente anche scrivere e produrre. Sarebbe coinvolta anche la sua partner di lunga data Tanya Lapointe. Uscito nelle librerie il mese scorso, il saggio esamina l’establishment militare nucleare.

Il libro esplora infatti lo scenario che potrebbe configurarsi in caso di guerra nucleare, basandosi su decine di nuove interviste esclusive con esperti militari e civili che hanno costruito le armi, sono stati a conoscenza dei piani di risposta e sono responsabili delle decisioni da prendere in merito. Si parla dunque di un nuovo progetto sulla pericolosità del nucleare, che farebbe dunque seguito all’Oppenheimer di Christopher Nolan recentemente premiato con sette premi Oscar.

Nuclear War, proporrebbe però un’agghiacciante storia di ammonimento sulla direzione che potrebbe prendere il mondo in un’epoca di volatilità politica e in cui troppi Paesi dispongono di capacità nucleari. Difficile ad oggi prevedere come tale saggio potrà essere adattato, ma di base si può immaginare che si scelga di ricostruire, a partire dalle testimonianze presenti nel volume, un racconto che permetta di toccare ed esplorare tutti i temi affrontati da Jacobsen.

Cosa ha in serbo il futuro per Denis Villeneuve?

Villeneuve ha recentemente dichiarato a The Hollywood Reporter che si sta destreggiando tra una serie di potenziali progetti, tra cui il lungometraggio Cleopatra, di cui si parla da tempo. Il regista ha dichiarato di non avere necessariamente fretta di iniziare a lavorare al suo previsto adattamento di Messia di Dune, il libro di Herbert del 1969 che fa seguito a Dune, e che i tempi del progetto dipenderanno dall’ottenimento della giusta sceneggiatura.

“Attualmente ho quattro progetti in ballo“, ha dichiarato Villeneuve nell’intervista pubblicata il mese scorso. “Uno di questi è un progetto segreto di cui non posso parlare in questo momento, ma che deve vedere la luce abbastanza rapidamente. Quindi sarebbe una buona idea fare qualcosa tra un progetto e l’altro, prima di affrontare Dune – Parte Tre e Cleopatra. Tutti questi progetti sono ancora in fase di scrittura, quindi vedremo dove andranno, ma non ho alcun controllo su questo“.