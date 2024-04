Star Wars: Tales of the Empire, trailer della prossima serie antologica animata

È stato presentato il primo trailer di Star Wars: Tales of the Empire, che rivela una nuova serie di cortometraggi animati nello stile di Star Wars: Tales of the Jedi. La serie debutterà su Disney+ il 4 maggio, giorno conosciuto anche come Star Wars Day.

“Viaggio nel temibile Impero Galattico attraverso gli occhi di due guerrieri su strade divergenti – la Nightsister Morgan Elsbeth e l’ex Jedi Barriss Offee“, si legge nella sinossi della serie. “Come la prima stagione dedicata ad Ahsoka Tano e al Conte Dooku, Tales of the Empire si concentra su eventi inediti della vita dei personaggi. Il trailer ci dice che scopriremo come una giovane Morgan Elsbeth naviga nel mondo imperiale in espansione verso un percorso di vendetta, mentre l’ex Jedi Barriss Offee fa ciò che deve per sopravvivere a una galassia in rapido cambiamento. Le scelte che faranno definiranno i loro destini”.

Tra i doppiatori originali che reciteranno nella serie ci saranno Diana Lee Inosanto nel ruolo di Morgan Elsbeth, Meredith Salenger nel ruolo di Barriss Offee, Rya Kihlstedt nel ruolo di Lyn, alias la Quarta Sorella, Wing T. Chao nel ruolo di Wing, Lars Mikkelsen nel ruolo di Thrawn, Jason Isaacs nel ruolo del Grande Inquisitore e Matthew Wood nel ruolo del Generale Grievous. La serie è stata creata da Dave Filoni, che ricopre anche il ruolo di regista supervisore e produttore esecutivo insieme ad Athena Yvette Portillo e Carrie Beck. Alex Spotswood è produttore senior, mentre Josh Rimes è produttore esecutivo.

La prima serie antologica, Tales of the Jedi, è uscita il 26 ottobre 2022. La serie Disney+ era composta da sei episodi, di cui tre incentrati sul Signore dei Sith Conte Dooku e gli altri tre sul viaggio di Ahsoka.

Chi ha recitato in Star Wars: Tales of the Jedi?

Animato in stile Clone Wars, Tales of the Jedi vede il ritorno di Qui-Gon Jinn, doppiato da Liam Neeson. Tra gli altri attori, Ashley Eckstein, Corey Burton, Janina Gavankar, T.C. Carson, Bryce Dallas Howard, Ian McDiarmid, Matt Lanter, Phil LaMarr, Clancy Brown e altri ancora. Kevin Kiner, che ha composto le musiche delle serie Clone Wars, Rebels e The Bad Batch, ha composto la colonna sonora della serie.