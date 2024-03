In Godzilla vs. Kong, i titani si sono fatti la guerra tra loro prima di unire le forze per distruggere l’impetuoso Mecha-Godzilla (che era impregnato della mente di King Ghidorah). Il tutto era piuttosto folle, ma qualcosa ci dice che quel film impallidirà rispetto a Godzilla e Kong – Il nuovo Impero.

È stato pubblicato un nuovo spot televisivo del film Godzilla e Kong – Il nuovo Impero che mostra King Kong che cavalca Godzilla in battaglia.

I fan hanno già iniziato a perdere la testa sui social media, con la scena descritta da alcuni come il momento più iconico del MonsterVerse fino ad oggi. Alcuni puristi del kaiju, tuttavia, sono meno impressionati, ma questo franchise sta facendo la sua parte con questi mostri iconici.

Nel bene e nel male, sono molto lontani dagli sforzi classici della TOHO. “Non appena è uscito l’ultimo film e il pubblico ha iniziato a vederlo, mi sono detto: “Non puoi separare di nuovo questi due ragazzi”“, ha detto il regista Adam Wingard all’inizio di quest’anno.

“È troppo eccitante averli in un solo film. E ora, il prossimo film deve riguardare la continuazione di quella relazione, che sarà il team-up“. “Le abilità necessarie per creare un film di mostri giganti sono così specifiche che bisogna impararle, e solo alla fine della produzione ho pensato: ‘Oh aspetta, ora lo so‘”, ha continuato. “Avevo tutte queste idee diverse su cosa avrei fatto la prossima volta e su come avrei potuto migliorare“.

Kong rides Godzilla in a new teaser for #GodzillaXKong: The New Empire. pic.twitter.com/Z9hhNn7ppF — Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) March 3, 2024

Cosa sappiamo su Godzilla e Kong – Il nuovo Impero?

Godzilla e Kong – Il nuovo Impero approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità. Adam Wingard torna a dirigere il film, interpretato da Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”, The Night House – la casa oscura”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”, “Bullet Train”), Dan Stevens (la serie TV “Gaslit”, “Legion”, “La Bella e la Bestia”), Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns (“The Batman”, “La furia di un uomo – Wrath of Man”, “Chernobyl”) e Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”).

La sceneggiatura di Godzilla e Kong – Il nuovo Impero è di Terry Rossio (“Godzilla vs. Kong”, la serie “Pirati dei Caraibi”), Simon Barrett (“You’re Next”) e Jeremy Slater (“Moon Knight”), da una storia di Rossio, Wingard e Barrett, basato sul personaggio “Godzilla” di proprietà e creato da TOHO Co., Ltd..

Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni e Brian Rogers, mentre i produttori esecutivi sono Wingard, Jen Conroy, Jay Ashenfelter, Yoshimitsu Banno, Kenji Okuhira. Wingard torna a collaborare con il direttore della fotografia Ben Seresin (“Godzilla vs. Kong”, “World War Z”), lo scenografo Tom Hammock (“Godzilla vs. Kong”, “X: A Sexy Horror Story”, “The Guest”), il montatore Josh Schaeffer (“Godzilla vs. Kong”, “Molly’s Game”), la costumista Emily Seresin (“L’uomo invisibile”, “Top of the Lake – Il mistero del lago”). Le musiche del film sono opera dei compositori Tom Holkenborg (“Godzilla vs. Kong”, “Mad Max: Fury Road”) e Antonio Di Iorio (musica aggiuntiva su “Godzilla vs. Kong”, i film “Sonic”). Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano una produzione Legendary Pictures, un film di Adam Wingard: “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero”.