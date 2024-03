Nel frattempo, Angela Bassett ha interpretato la regina Ramonda in Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever, ottenendo il plauso della critica e una nomination agli Oscar. Parlando con PEOPLE per il numero di “Women Changing the World“, l’attrice ha nuovamente reso omaggio al compianto Chadwick Boseman.

È morto nel 2020 in seguito a una battaglia segreta contro il cancro al colon, una tragedia che ha lasciato i fan e le sue co-star del MCU sconvolti. “Era il mio ultimo giorno di riprese ed eravamo alle cascate di Warrior Falls“, ricorda Angela Bassett.

“Avevo finito il mio compito e Chadwick è venuto ad abbracciarmi. Io l’ho abbracciato e mi sono stretta a lui. E naturalmente è stato un set glorioso, pieno di splendida bellezza e di persone, di musica e di orgoglio“.

“Vedere il lavoro che stava facendo e conoscere, ogni giorno, l’essere umano che era – a volte non c’è bisogno di dire molto, ma basta guardarsi negli occhi per trasmettere tutto ciò che si intende, tutto ciò che si spera“.

La candidata all’Oscar ha commentato la prematura scomparsa dell’attore T’Challa, rivelando poi che si sono incontrati per la prima volta anni prima che lui trovasse la fama, quando lei ha tenuto il discorso di laurea alla Howard University nel 2000.

“Aver conosciuto questo giovane uomo che era uno studente quando ho ricevuto una laurea ad honorem alla Howard, è stato il mio accompagnatore“, racconta Angela Bassett. “È stato un momento di chiusura del cerchio per venire e ora la grande opportunità che ho avuto di ritrarre sua madre“.

Black Panther: Wakanda Forever ha reso omaggio a Chadwick Boseman rivelando che anche T’Challa è morto nel MCU (a causa di una malattia sconosciuta, ma presumibilmente la stessa che ha tolto la vita all’attore). Nei momenti conclusivi del sequel, abbiamo conosciuto suo figlio, anch’egli di nome T’Challa, che probabilmente un giorno erediterà il mantello da Shuri.

In occasione dei Golden Globe 2023, Angela Bassett ha reso omaggio all’enorme impatto che Boseman ha avuto sul mondo dicendo: “Il pianto può arrivare la sera, ma la gioia arriva al mattino“.

“Abbiamo intrapreso questo viaggio insieme con amore. Abbiamo pianto. Abbiamo amato. Abbiamo guarito. E siamo stati circondati ogni giorno dalla luce e dallo spirito di Chadwick Boseman“.

“Abbiamo la gioia di sapere che con questa storica serie di Black Panther, è una parte della sua eredità a cui ha contribuito a condurci. Abbiamo mostrato al mondo come appaiono l’unità, la leadership e l’amore dei neri al di là, dietro e davanti alla macchina da presa“, ha concluso Angela Bassett.

I Marvel Studios non hanno ancora annunciato i piani per Black Panther 3 o per il futuro di Shuri nel MCU.