Per la prima volta in televisione arriva – nella sua versione integrale – il film Berlinguer ti voglio bene, diretto nel 1977 da Giuseppe Bertolucci (fratello di Bernardo) e con protagonista un giovane Roberto Benigni, venticinquenne all’epoca delle riprese. È questo un film profondamente politico ma anche satirico, dove si riflette sulla condizione proletaria a partire dall’aura dell’amato politico Enrico Berlinguer, appartenente al Partito Comunista e di cui ricorrono quest’anno i 40 anni dalla morte. Il film viene dunque riproposto anche per tale occasione, alla ricerca di ciò che è rimasto oggi di quegli ideali e di quei valori.

Al momento della sua uscita in sala, però, Berlinguer ti voglio bene fece scandalo e suscitò aspre reazioni. La pellicola venne vietata ai minori di 18 anni, in particolare per l’abbondante uso del turpiloquio, di un linguaggio dissacrante e disturbante, e venne in generale accolto tiepidamente dal pubblico, anche per la mancata distribuzione su tutto il territorio nazionale e per la totale censura in TV. Si dovette aspettare il 1988 prima che il film venisse distribuito nuovamente, al cinema e in cassetta, ottenendo un riscontro maggiormente positivo.

Tuttavia, quella del 1988 è una versione accorciata di circa 5 minuti, dove venne tagliato il monologo in campagna del protagonista, ritenuto ancora troppo scioccante per l’epoca. Per avere la versione integrale della pellicola del 1977 è stato poi necessario attendere fino al 2006, mentre ora finalmente il film arriva in televisione, seppur in seconda serata. Si tratta dunque di un’occasione da non perdere per riscoprire un film tanto dissacrante quanto politicamente importante, oggi ritenuto tra i più importanti della nostra cinematografia.

La trama e il cast di Berlinguer ti voglio bene

Protagonista del film è Mario Cioni, un venticinquenne del sottoproletariato toscano con il mito di Enrico Berlinguer, che passa sempre il tempo con gli amici o per la campagna a parlare da solo. Quando proprio i suoi compagni di bagordi gli tirano un brutto scherzo legato alla madre, con la quale ha un rapporto quasi edipico, Mario si lancerà in una serie di riflessioni sulla propria vita, su Dio, sulla morale e sul sesso. Ma i guai per lui non finiscono lì, poiché quando scoprirà di essere stato vittima di uno scherzo, subentrerà presto un’altra realtà ancor più difficile da digerire.

Berlinguer ti voglio bene è la prima esperienza di Roberto Benigni in un film per il cinema. Egli interpreta qui il protagonista, Mario Cioni, personaggio da lui inventato e in parte autobiografico e che si distingue per l’irreverenza, l’esuberanza gestuale e verbale ma anche per un certo candore infantile. L’attrice Alida Valli, una delle più note interpreti italiane, è qui presente nel ruolo della madre di Mario, mentre Carlo Monni è l’amico Bozzone. Completano il cast Mario Pachi nel ruolo di Gnorante, Maresco Fratini in quello di Buio e Giovanni Nannini in quello di don Valdemaro.

Le location di Berlinguer ti voglio bene: ecco dove è stato girato il film

Le scene del film sono girate tutte nella zona rurale vicino a Prato, in Toscana, oggi trasformata dall’espansione edilizia. Le case del popolo, ad esempio, sono quelle di Vergaio, Galciana, Quarrata e San Piero a Ponti, mentre il cantiere dove lavorano Benigni e Monni come muratori è quello in cui si stava costruendo il centro commerciale “Pratilia”. Il casolare dove vivono Benigni e Alida Valli, invece, si trova in località Casale, vicino al casello di Prato ovest dell’A11. Il cinema che si vede all’inizio del film, ormai chiuso da molti anni, si chiamava “Mokambo” e si trovava a Grignano di Prato in via Arcivescovo Limberti 71.

Il sottopasso dove Benigni si addormenta dopo la falsa notizia della morte della mamma si trova poco dopo il casello di Prato est, in località Mezzana, mentre la chiesa dove Alida Valli porta il figlio per farlo rimproverare dal parroco è la chiesa di San Silvestro a Tobbiana. Le riprese nelle quali Roberto Benigni viene fatto salire sulla macchina delle due ragazze avviene nei pressi della frazione di Santa Lucia, all’incrocio tra via di Canneto e via di Carteano, strade tutt’oggi esistenti con le stesse caratteristiche La celebre carrellata con lo sproloquio di Mario Cioni è infine stata girata a Prato sul viale Nam Dinh ancora in fase di realizzazione, tra via dell’Alberaccio e via Galcianese con la cinepresa rivolta verso Galciana.

Dove vedere Berlinguer ti voglio bene in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente presente nel palinsesto televisivo di lunedì 4 marzo alle ore 23:00 sul canale La7.