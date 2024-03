Arriverà molto presto al cinema Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero, il nuovo capitolo del Monterverse, e in attesa di vedere Titani e Kaiju che si scontrano, dalla Cina arriva un nuovo trailer che conferma un ritorno scioccante nel franchise.

In questa anteprima – che è stata condivisa per la prima volta su SFFGazette.com – ci sono un sacco di immagini mai viste prima del film, mentre Godzilla e King Kong si ritrovano a combattere contro il Re Skar e il formidabile Shimo. Tuttavia, la rivelazione più sbalorditiva è tenuta per ultima: i leak avevano precedentemente confermato che ciò sarebbe accaduto, ma ora diamo il nostro primo sguardo a Mothra! Abbiamo visto per l’ultima volta l’iconico kaiju in Godzilla: King of the Monsters quando ha trasferito i suoi poteri atomici a Godzilla dopo aver compiuto un sacrificio contro King Ghidorah.

Cosa sappiamo su Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero?

Mentre i dettagli della trama vengono tenuti pesantemente nascosti, la sinossi di Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero anticipa che il film metterà “L’onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza e la nostra. Il film approfondisce i le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island e oltre, mentre scopri la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi straordinari esseri e li ha legati all’umanità per sempre.“

Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero è interpretato da Dan Stevens (Legion; The Guest), Rebecca Hall (Iron Man 3; Transcendence), Brian Tyree Henry (Atlanta ; Eternals), Kaylee Hottle (Godzilla vs. Kong ; Magnum PI), Fala Chen (Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli; The Undoing), Alex Ferns (The Batman; Wrath of Man) e Rachel House (Thor: Ragnarok; Next Goal Wins). Wingard torna alla regia con una sceneggiatura di Terry Rossio, Jeremy Slater e Simon Barrett. Godzilla x Kong: Il nuovo Impero arriverà nei cinema il 15 marzo 2024!