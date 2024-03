All’inizio degli anni 2010, sembrava che Channing Tatum fosse pronto a interpretare Gambit, membro degli X-Men, nel suo film e forse Deadpool e Wolverine potrebbe riproporre il personaggio.

Originariamente previsto per una distribuzione nel 2016, il progetto è stato colpito da continui problemi creativi e ritardi prima che la fusione Disney/Fox ne stabilisse la morte definitiva. Channing Tatum da allora ha condiviso il suo disappunto per non aver avuto la possibilità di interpretare sullo schermo il mutante preferito dai fan, ma si prevede che riceverà una seconda possibilità in Deadpool e Wolverine.

Voci secondo cui il personaggio sarebbe comparso nel film hanno cominciato a circolare la scorsa estate. Ora, sembra che sia Channing Tatum che Hugh Jackman abbiano deciso di anticipare pubblicamente il cameo di cui si vociferava da tempo.

Quest’ultimo ha recentemente pubblicato una foto di allenamento su Instagram che ha spinto Tatum a rispondere con “Letttsss gooo daddy!!!!” Di per sé, sembra piuttosto innocente, ma da allora Jackman ha condiviso il commento su Instagram con una risposta in quello che potrebbe essere un testo viola molto significativo.

Hugh Jackman possibly teasing Channing Tatum’s potential debut as Gambit in ‘DEADPOOL & WOLVERINE.’ 👀⚔️ pic.twitter.com/f4KO9jaBmD — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) March 26, 2024

Tutti i segnali indicano che l’attore si trasformerà in Gambit nel MCU e speriamo che il presunto trailer di maggio includa alcune delle varianti di Deadpool e Wolverine. Non è chiaro quanto sarà significativo il ruolo che l’attore potrebbe avere nel trequel, anche se immaginiamo che sia un membro degli X-Men insieme ai presunti ritornati James Marsden, Famke Janssen e Halle Berry.

Deadpool e Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio e segna l’introduzione del Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds nell’universo cinematografico Marvel (con un rating decisamente diverso rispetto ai primi due capitoli). Soprannominandosi “Marvel Jesus”, Deadpool arriva nel MCU dopo essere stato rapito dalla Time Variance Authority, i manager del multiverso visti l’ultima volta in Loki, e si ritrova nello stesso mondo dei Vendicatori.

Sebbene il suo volto non si veda nel trailer, anche Wolverine di Hugh Jackman passa dall’universo di X-Men al MCU. Diretto da Shawn Levy, il film comprende anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.