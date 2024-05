Godzilla x Kong Sequel: Adam Wingard non tornerà alla regia

Secondo The Hollywood Reporter, Adam Wingard non dirigerà il sequel di Godzilla x Kong. Wingard, che ha diretto Godzilla vs. Kong e Godzilla x Kong: The New Empire, non tornerà per un terzo film a causa di problemi di calendario. THR cita che la separazione è “amichevole” e che la porta “rimane aperta” per Wingard per dirigere un futuro capitolo.

Perché Adam Wingard ha lasciato il sequel di Godzilla x Kong?

Nel maggio 2024, Wingard ha firmato per dirigere Onslaught per A24. Wingard sarà co-sceneggiatore del film d’azione originale insieme al suo frequente collaboratore Simon Barrett. L’inizio delle riprese principali è previsto per il prossimo autunno.

Wingard aveva accennato alle sue idee per un sequel di Godzilla x Kong durante il press tour di The New Empire. Tuttavia, Onslaught verrebbe prima di tornare al franchise del Monsterverse.

Sfortunatamente per Wingard, la Legendary si sta muovendo rapidamente su un altro capitolo di Godzilla x Kong grazie al successo di The New Empire. Lo scorso mese, la Legendary ha assunto Dave Callaham (Shang Chi e la leggenda degli anelli) per scrivere il seguito di Godzilla x Kong. Poco dopo l’annuncio, la separazione tra Wingard e la Legendary è diventata ufficiale.

Nel rapporto non sono stati rivelati dettagli sulla trama del film di Callaham. I due episodi del MonsterVerse di Wingard hanno incassato complessivamente oltre 1 miliardo di dollari. L’ultimo capitolo, Godzilla x Kong: The New Empire, ha sfidato le aspettative con un weekend di apertura di 80 milioni di dollari al botteghino nazionale a marzo, il secondo più alto del 2024. Diretto da Wingard, Godzilla x Kong: The New Empire è interpretato da Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns e Fala Chen.