The Abandons: la serie Netflix del creatore di Sons of Anarchy inizia la produzione, svelate le foto al cast

Le riprese di The Abandons, l’imminente western di Netflix del creatore di Sons of Anarchy Kurt Sutter, sono iniziate. Per l’occasione, è stata scattata una foto del cast con Gillian Anderson, Lena Headey e altri.

Guardate la foto del cast di The Abandons qui sotto:

Di cosa parla The Abandons e chi fa parte del cast?

The Abandons è incentrato su un gruppo di famiglie diverse e anomale che perseguono quello che credono essere il loro Destino Manifesto nell’Oregon del 1850. Questo accade mentre una combinazione corrotta di ricchezza e potere che brama la loro terra cerca di costringerli ad andarsene. Questi gruppi, che si considerano anime abbandonate ai margini della società, uniscono le loro tribù per formare una famiglia e reagire.

Ma in questo processo sanguinoso, la giustizia va oltre i confini della legge. La serie promette di esplorare il confine tra sopravvivenza e legge, oltre a temi come le conseguenze della violenza.

Oltre a Heady e Anderson, il cast di The Abandons comprende Nick Robinson, Diana Silvers, Lamar Johnson, Natalia del Riego, Lucas Till, Aisling Franciosi, Toby Hemingway, Michael Greyeyes, Ryan Hurst, Katelyn Wells, Clayton Cardenas, Elle-Maija Tailfeathers, Brían F. O’Byrne, Marc Menchaca, Patton Oswalt, Michael Ornstein, Jonathan Koensgen, Jack Doolan, Michiel Huisman, Haig Sutherland e Sarah White.