Festival di Cannes 2024, le foto dal red carpet del nuovo Conte di Montecristo

Si è tenuto questa sere la premiere di Il Conte di Montecristo alla 77a edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals. Il regista Matthieu Delaporte era accompagnato sul red carpet dai suoi interpreti. Ecco tutte le foto.

Nel 1815, nei confini di Marsiglia, Edmond Dantès si ritrova rinchiuso tra le formidabili mura dello Château d’If per un crimine che non ha commesso. Dopo quattordici anni di prigionia, Edmond Dantès organizza la sua fuga e si imbarca in una meticolosa ricerca di vendetta. Assumendo molteplici identità – tra cui quella di “Conte di Montecristo” – Dantès dapprima corteggia i suoi nemici, ora dignitari di alto rango, per poterli abbattere. Ma il prezzo della vendetta è pesante per l’anima…