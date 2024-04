Il regno del pianeta delle scimmie: il trailer IMAX e l’emozionante prima clip

Mancano poco più di 5 settimane all’uscita de Il Regno del Pianeta delle Scimmie e la 20th Century Studios ha condiviso uno “sguardo speciale” esteso al revival del franchise insieme ad alcuni nuovi poster.

L’anteprima inizia con la prima clip del film, in cui vediamo la selvaggia umana Mae (Freya Allan) braccata da un gruppo implacabile di gorilla. Proprio quando sta per essere catturata, l’eroico scimpanzé Noa (Owen Teague) appare a cavallo e chiama il suo nome. Mae coglie l’occasione alzandosi in piedi e correndo verso Noa, riuscendo a saltare sul suo cavallo all’ultimo secondo e sfuggendo per poco alla cattura.

La clip è seguita da un trailer IMAX ricco d’azione, che mette in luce molte nuove immagini di Noa e Mae che uniscono le forze per porre fine al governo tirannico di Proximus Caesar (Kevin Durand). Date un’occhiata al teaser qui sotto, insieme ai nuovi poster IMAX, Screen X e Dolby, oltre ad alcuni artwork di Matt Ferguson per le proiezioni in accesso anticipato.

Tutto quello che sappiamo su Il Regno del Pianeta delle Scimmie

La sinossi ufficiale di Il Regno del Pianeta delle Scimmie (Kingdom of the Planet of the Apes) riporta: “Alcuni gruppi di scimmie non hanno mai sentito parlare di Cesare, mentre altri hanno distorto il suo insegnamento per costruire imperi fiorenti. In questo scenario, un leader delle scimmie inizia a schiavizzare altri gruppi per trovare la tecnologia umana, mentre un’altra scimmia, che ha visto il suo clan essere preso in ostaggio, intraprende un viaggio per trovare la libertà. Una giovane donna umana, intanto, diventa la chiave per la ricerca di quest’ultimo, anche se ha dei piani tutti suoi.”

Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è diretto da Wes Ball (trilogia di Maze Runner) ed è interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) e William H. Macy (Fargo). La sceneggiatura è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa & Amanda Silver (Avatar: La Via dell’Acqua) e Patrick Aison (Prey), basata sui personaggi creati da Rick Jaffa & Amanda Silver. Il film è prodotto da Wes Ball, Joe Hartwick Jr. (Maze Runner), Rick Jaffa, Amanda Silver e Jason Reed (Mulan), mentre Peter Chernin (trilogia de Il Pianeta delle Scimmie) e Jenno Topping (Le Mans ’66 – La grande sfida) sono i produttori esecutivi.