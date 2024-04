Daredevil: Born Again una nuova foto BTS di Jon Bernthal sul set

È emersa una nuova immagine di un Jon Bernthal ferito e insanguinato, che indica che Frank Castle se la sta vedendo brutta in Daredevil: Born Again.

Un fortunato fan è riuscito a strappare una foto dell’attore Jon Bernthal sul set di Daredevil: Born Again. Nella foto, sembra che il Frank Castle di Jon Bernthal stia ancora combattendo contro i cattivi, a giudicare dal trucco sul viso dell’attore.

Quale ruolo pensate che avrà Frank Castle nella serie?

Si dice che la guerra criminale tra Kingpin e Daredevil sarà letale per alcuni dei più stretti alleati di Matt Murdock e, se questa voce si rivelerà vera, Frank vorrà probabilmente eliminare definitivamente Kingpin. Jon Bernthal ha precedentemente rifiutato di confermare il ritorno del Punitore, ma questa foto dal set indica che tornerà.

Here’s the first look at #ThePunisher star Jon Bernthal on set for the production of DAREDEVIL: BORN AGAIN! (via IG user littlepandapit) pic.twitter.com/gCcBgbna8i — MCU – The Direct (@MCU_Direct) March 31, 2024

In una precedente intervista con ScreenRant, Jon Bernthal ha dichiarato: “So anche che è assolutamente essenziale che se lo facciamo, lo facciamo bene e che abbiamo una vera e propria integrità sacra nei confronti del materiale di partenza e di ciò che è al centro di Frank. Farò del mio meglio per assicurarmi che, se e quando lo faremo, lo faremo bene“.

Le riprese di Daredevil: Born Again sono riprese a fine gennaio, dopo la risoluzione degli scioperi WGA e SAG-AFTRA. Il prossimo show sarà presumibilmente incentrato sulla candidatura di Fisk a sindaco di New York.

Kevin Feige ha avuto l’opportunità di esaminare il girato e di agire rapidamente per apportare modifiche significative mentre la produzione era bloccata durante gli scioperi.

Un nuovo showrunner (Dario Scardapane, regista di The Punisher e Tom Clancy’s Jack Ryan), registi (Justin Benson e Aaron Moorhead, registi della seconda stagione Loki e di Moon Knight ) e alcuni volti noti della serie Netflix Daredevil sono stati introdotti per placare Kevin Feige, che a quanto pare non era rimasto impressionato dai primi filmati girati sotto i precedenti showrunner.

Dopo il rinnovamento, si ritiene anche che l’ordine originale di 18 episodi di Born Again sia stato drasticamente ridotto.

Al momento Born Again non ha una data di uscita precisa, ma si dice che farà parte della Fase Cinque del MCU, che si concluderà il 02 maggio 2025 con Thunderbolts. La Fase SEI dovrebbe iniziare il 25 luglio 2025 con i Fantastici Quattro, ma la data di uscita potrebbe essere in pericolo se la Marvel non riuscirà a definire il cast della “prima famiglia” Marvel.

LEGGI ANCHE:

Cosa sappiamo su Daredevil: Born Again?

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, sarebbe salito a bordo come nuovo showrunner della serie Daredevil: Born Again, ma la notizia non è ancora stata ufficializzata.

I dettagli specifici della trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Daredevil: Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin (Vincent D’Onofrio), che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via.

Non è previsto che la serie Daredevil: Born Again si protragga per i 18 episodi inizialmente annunciati. Secondo una recente indiscrezione, la serie dovrebbe andare in onda per 9 (forse 6) episodi prima di fare una pausa a metà stagione. Daredevil: Born Again non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma è ancora inserita nel calendario aggiornato della Disney per il 2024.

Entrambi i personaggi hanno debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021. Kingpin è stato guest-star nella serie Disney+ Hawkeye e Matt Murdock è apparso brevemente in Spider-Man: No Way Home. Cox è stato anche guest-star in due episodi di She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell’eroe. Kingpin, invece, è stato tra i protagonisti della recente serie Echo.