Isabelle Huppert presidente di Giuria di Venezia 81

Isabelle Huppert presiederà la giuria del Concorso della prossima Mostra del Cinema di Venezia. La venerata attrice francese ha un rapporto di lunga data con il Lido, avendo vinto due volte la Coppa Volpi per la migliore attrice, la prima con “Storia di donne” nel 1988, e successivamente con “La Cérémonie” nel 1995, entrambi diretti da Claude Chabrol.

Isabelle Huppert – che ha realizzato un totale di otto film con Chabrol – ha anche uno stretto legame con il Festival di Cannes dove nel 1978 vinse la statuetta come migliore attrice per “Violette” di Chabrol. Nel 2001, Huppert ha vinto il suo secondo premio come miglior attrice a Cannes per la sua interpretazione nei panni di una professoressa di musica sado-masochista in “La pianista” di Michael Haneke. Nel 2005, la Huppert è stata premiata da Venezia con un Leone d’Oro Speciale per il suo ruolo da protagonista in “Gabrielle”, il dramma in costume di Patrice Chéreau su un matrimonio imploso.

Nel 2017 ha ottenuto la sua prima nomination all’Oscar per il suo ruolo di vittima di stupro che rintraccia il suo aggressore in “Elle” di Paul Verhoven, per il quale ha vinto anche un Golden Globe e un Independent Spirit Award. Nel 2022, Huppert è stata celebrata dal Festival del cinema di Berlino con un Orso d’oro onorario.

“Isabelle Huppert è un’attrice immensa. Esigente, curiosa e di grande generosità”, ha dichiarato in un comunicato il direttore artistico di Venezia Alberto Barbera. “Musa di numerosi grandi cineasti, non si è mai sottratta all’invito di registi giovani o meno famosi che hanno visto in lei l’interprete ideale delle loro storie”, ha osservato Barbera.

“La sua enorme disponibilità a mettersi costantemente in gioco, segno di una intelligenza non comune, insieme alla sua capacità di guardare il cinema oltre i confini geografici e mentali, fanno di lei un ideale Presidente di Giuria in un festival aperto al mondo intero come come la Mostra del Cinema di Venezia”, ha poi aggiunto Barbera. “Le siamo molto grati che abbia accettato l’incarico, consapevoli dei tanti impegni cinematografici e teatrali che dovrà affrontare nei prossimi mesi”, ha concluso.

Huppert ha sottolineato la sua “lunga e bella storia” con il festival. “Diventare uno spettatore privilegiato è un onore”, ha detto. “Più che mai il cinema è una promessa. La promessa di evadere, di sconvolgere, di sorprendere, di guardare bene il mondo, uniti nella diversità dei nostri gusti e delle nostre idee.”