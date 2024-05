Denis Villeneuve conferma il ritorno di Anya Taylor-Joy in Dune: Parte Tre

Il regista di Dune: Parte Tre Denis Villeneuve sembra confermare che Anya Taylor-Joy tornerà per il sequel. Dopo il successo del suo primo adattamento di Frank Herbert nel 2021, Villeneuve è tornato nel mondo di Arrakis all’inizio di quest’anno con Dune: Parte Due, che è stato un successo sia di critica che commerciale. Il sequel introduce una manciata di nuovi personaggi e membri del cast, incluso un cameo a sorpresa di Taylor-Joy nei panni di Alia Atreides, la sorella di Paul, che vediamo solo in una breve visione.

Con Dune: Parte Tre ora confermato in fase di sviluppo, Villeneuve ha anticipato in una recente intervista con Variety che Anya Taylor-Joy tornerà nei panni di Alia nel prossimo sequel. Anche se il regista non rivela molto sul terzo film, è chiaro che non considera l’Alia di Taylor-Joy come un cameo isolato.

“Anya era Alia non appena l’ho incontrata. In effetti, ho capito dopo, è sempre stata Alia. Anya si sente fuori da questo mondo, come se appartenesse a qualche altra dimensione, un passo nel sogno. Girare con Anya in Africa è stato a dir poco magico. La sua generosità, il suo candore e la sua passione mi hanno davvero commosso. Non vedo l’ora di tornare ad Arrakis con lei.”

Vedremo molto presto in sala Anya Taylor-Joy in Furiosa, prequel di Mad Max: Fury Road di George Miller, in cui recita al fianco di Chris Hemsworth.

Dune: Parte Tre adatterà Dune Messiah di Frank Herbert

In precedenza, parlando con la rivista Time, Villeneuve ha confermato che Dune 3 sarà basato sul secondo romanzo della serie di Frank Herbert, “Dune Messiah“. Il regista ha diviso il primo romanzo in due metà per adattare i suoi due film su Dune. Ma il terzo film di Dune coprirà Dune Messiah nella sua interezza.

Nel film vedremo Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides, Zendaya nei panni di Chani, Rebecca Ferguson nei panni di Lady Jessica, Josh Brolin nei panni di Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha, Florence Pugh nei panni della Principessa Irulan, Dave Bautista nei panni della Bestia. Rabban, Léa Seydoux nel ruolo di Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken nel ruolo dell’Imperatore Shaddam IV. Il film è attualmente disponibile a noleggio in digitale e sarà disponibile per l’acquisto in 4K UHD, Blu-ray e DVD il 14 maggio 2024.