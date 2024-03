Duncan Idaho di Jason Momoa potrebbe tornare per Dune: Parte Tre. Idaho è apparso per la prima volta in Dune del 2021, diretto da Denis Villeneuve, che è tornato a dirigere la seconda parte. Duncan era un guerriero che servì il Duca Leto della Casa Atreides e divenne un caro amico e alleato dell’erede della Casa, Paul. Dopo che l’Imperatore si rivoltò contro Leto e la sua famiglia, Duncan combatté fino alla morte per proteggere Paul e sua madre.

Anche se Duncan è morto durante il tragico finale di Dune, Momoa potrebbe presto tornare nel franchise. Durante un’intervista con Men’s Health, Jason Momoa ha lasciato intendere che avrà un ruolo da svolgere nel futuro di Dune. Tuttavia, ha rifiutato di condividere troppo perché temeva di finire nei guai con i produttori.

“Sarebbe un buon futuro adesso se Duncan Idaho potesse avere una specie di… Sai cosa avevamo? Oh cavolo, in realtà non posso dirlo. Mi metterò nei guai. Fanculo. Beh, c’era qualcosa di davvero interessante nel film che non era presente nel primo, ed è stato piuttosto epico… proverò a riprenderlo. Proverò a recuperarlo nel terzo.”

La morte di Duncan Idaho è stata resa esplicita in Dune. Il personaggio si sacrifica per permettere a Paul e a sua madre di scappare dalle potenti forze dei Sardaukar.Anche se ne uccide molti, alla fine viene sopraffatto. Ogni speranza di salvare Duncan viene cancellata, poiché Paul fugge per unirsi ai Fremen. Il ruolo del personaggio come di ultimo difensore della Casa Atreides sembra quindi esaurito.

Nei libri di Frank Herbert, tuttavia, il ruolo di Duncan Idaho non termina nell’originale Dune. Sebbene non si sia unito al cast di Dune – Parte Due, Duncan dovrebbe tornare in Dune Messiah, che costituirà la maggior parte della trama di Dune: Parte Tre. Duncan viene riportato in vita come ghola, un clone di un individuo deceduto. Il ghola possiede tutti i ricordi delle loro vite precedenti, ma quei ricordi sono difficili da recuperare e possono richiedere tempo e un metodo specializzato per svilupparsi.