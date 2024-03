Il Marvel Cinematic Universe potrebbe presto vedere il ritorno di Wong, nonostante non si sappia ancora su un possibile Doctor Strange 3. Wong è il nuovo Stregone Supremo del MCU, interpretato da Benedict Wong, che abbiamo visto l’ultima volta in She Hulk, ma anche in verisone animata negli universi alternativi di What If… ?

Parlando con ComicBook.com, Benedict Wong ha anticipato che il ritorno di Wong nel MCU avverrà nel prossimo futuro. Controlla la citazione completa qui sotto: “Non posso davvero dirlo. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta. Qualcosa si profila. Qualcosa si profila.”

Potrebbe essere interessante cercare di capire dove si andrà a finire con questo personaggio che, fino a questo momento, è stato trai minori del MCU ma che potrebbe avere potenzialità importanti, dato il rapporto di subordinazione che lo lega a Doctor Strange e che, in teoria, dovrebbe ancora avere il suo terzo film per chiudere la sua prima trilogia.