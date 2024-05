Jeanne du Barry – La Favorita del Re su Sky Cinema lunedì 20 maggio

Arriva in prima TV su SKY Jeanne du Barry – La Favorita del Re, in onda lunedì 20 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Romance), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Diretto e interpretato da Maïwenn (Mon roi – Il mio re, DNA – Le radici dell’amore), JEANNE DU BARRY – LA FAVORITA DEL RE è stato il film di apertura del Festival di Cannes 2023 e ha segnato il ritorno sul grande schermo di Johnny Depp, che nella pellicola interpreta re Luigi XV. La storia è liberamente tratta dalla vita di Jeanne du Barry che, nonostante le umili origini, riuscì a farsi strada nella nobiltà e nel cuore del re di Francia, diventandone l’amante.

Jeanne du Barry – La Favorita del Re, la trama

Jeanne Vaubernier, una giovane donna della classe operaia affamata di cultura e piacere, usa la sua intelligenza e il suo fascino per salire uno dopo l’altro i gradini della scala sociale. Diventa la favorita del re Luigi XV che, ignaro del suo status di cortigiana, riacquista attraverso di lei il suo appetito per la vita. I due si innamorano perdutamente e contro ogni decoro ed etichetta, Jeanne si trasferisce a Versailles, dove il suo arrivo scandalizza la corte…