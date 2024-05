Rosario Dawson: 10 cose che non sai sull’attrice

Attrice sin da giovanissima, Rosario Dawson si è costruita una carriera tra grandi blockbuster e film indie, lavorando il più delle volte con importanti registi e colleghi interpreti. Di recente l’attrice si è fatta notare anche grazie ai suoi ruoli televisivi, ottenendo l’apprezzamento di critica e pubblico. Ad oggi la Dawson continua a prendere parte tanto a progetti televisivi quanto cinematografici, cercando sempre di distinguersi e rinnovarsi.

Ecco 10 cose che non sai di Rosario Dawson.

Rosario Dawson: i suoi film

1. Ha recitato in numerosi lungometraggi di successo. L’attrice ha debuttato sul grande schermo nel 1995 con il film Kids, per poi apparire in He Got Game (1998), Josie and the Pussycats (2001), I marciapiedi di New York (2001), e Men in Black II (2002) con cui ottiene una più ampia fama. Da quel momento recita in titoli di più alto profilo come Pluto Nash (2002), La 25ª ora (2002), Il tesoro dell’Amazzonia (2003), Alexander (2004), Sin City (2005), Clerks II (2006), Grindhouse – A prova di morte (2007), e Sette anime (2008), con cui torna a lavorare insieme all’attore Will Smith. Tra i titoli più recenti della sua filmografia si annoverano Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini (2010), In trance (2013), Sin City – Una donna per cui uccidere (2014), Top Five (2014) e Zombieland – Doppio colpo (2019). Nel 2021 ha fatto parte del cast vocale di Space Jam 2 – New Legends. Nel 2022 è stata trai protagonisti di Clerks 3. Nel 2023 ha fatto parte del cast del film Disney La casa dei Fantasmi.

2. Ha recitato anche in televisione. L’attrice è divenuta celebre anche per aver ricoperto il ruolo dell’infermiera Claire Temple nelle serie televisive del Marvel Cinematic Universe quali Daredevil (2015-2018), Jessica Jones (2015-2019), Luke Cage (2016-2018), Iron Fist (2017-2018) e The Defenders (2017). Recita poi anche nella serie Jane the Virgin (2018-2019). Ha fatto il suo esordi nell’universi di Star Wars nel 2020 apparendo in un episodio di The Mandalorian nei panni di Ahsoka, seguito anche da una comparsa nella serie successiva Disney+ The Book of Boba Fett. Ha recitato anche in diverse serie tv negli ultimi anni, come Young Rock, Dopesick e DMZ

Rosario Dawson in Ahsoka

Nel 2025 Rosario Dawson è stata protagonista della serie Marvel Studios e Disney+ Ahsoka, basata sull’universo di Star Wars. Nella serie l’attrice interpreta Ahsoka Tano, una femmina Togruta, era un’emarginata sensibile alla Forza dell’Ordine Jedi che, dopo le Guerre dei Cloni, contribuì a creare una rete di varie cellule ribelli contro l’Impero Galattico. Tano fu scoperta sul suo pianeta natale, Shili, dal Maestro Jedi Plo Koon, che la portò al Tempio Jedi di Coruscant per ricevere l’addestramento Jedi.

3. Ha ricoperto anche il ruolo di produttrice. L’attrice si è più volte cimentata anche nella produzione, ricoprendo tale ruolo per i documentari The Deported (2019), The Need to Grow (2019), LA Womand Rising (2019) e Lost in America (2019).

Rosario Dawson è su Instagram

4. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 1.1 milioni di persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie e video realizzati in momenti di svago, ma sono molto presenti anche immagini promozionali dei suoi progetti da attrice e produttrice.

Rosario Dawson ha un fidanzato

5. L’attrice ha confermato di non avere una relazione. Nel marzo del 2019 l’attrice ha rivelato di essere impegnata in una relazione sentimentale con il senatore statunitense Cory Booker, anche sindaco di Newark, nel New Jersey, e candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Questo storia è però finita a Febbraio del 2022.

Rosario Dawson ha adottato una figlia

6. Ha una figlia adottiva. Nel 2014 l’attrice ha adottato una ragazza di 12 anni, di nome Lola, la quale ha in seguito preso il cognome Dawson. L’attrice ha dichiarato di essere molto protettiva nei confronti della figlia, alla quale ha vietato l’utilizzo dei social network prima di una certa età.

Rosario Dawson in Sin City

7. Interpreta un ruolo chiave. L’attrice ha recitato nel film Sin City, dove ricopre il ruolo della prostituta Gail nell’episodio “Un’abbuffata di morte”, dove recita accanto all’attore Benicio del Toro.

Rosario Dawson in Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

8. Ha interpretato la regina degli inferi. Nel film d’avventura per ragazzi Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – I ladro di fulmini, l’attrice ricopre il ruolo di Persefone, celebre moglie di Ade e regina degli inferi. Nel film proprio lei aiuterà i giovani protagonisti a salvarsi dalle ire del diabolico marito.

Rosario Dawson: il suo 2024

9. È stato un anno ricco di progetti. Il 2019 si è rivelato un anno particolarmente stimoltante per l’attrice, che oltre ad aver prodotto diversi documentari, è apparsa come attrice nei film Zombieland – Doppio colpo e Jay and Silent Bob. Ha inoltre recitato nelle serie TV Jane the Virgin, The Last Kids on Earth e Briarpatch.

Rosario Dawson età e altezza

10. Rosario Dawson è nata a New York, Stati Uniti, il 9 maggio 1979. L’attrice è alta complessivamente 170 centimetri.

