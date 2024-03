L’attrice francese Juliette Binoche è diventata la nuova presidentessa della European Film Academy, in sostituzione della regista polacca Agnieszka Holland. L’organismo ha affermato che Binoche è stata proposta all’unanimità dai membri del consiglio dell’EFA dopo che Holland aveva espresso il desiderio di dimettersi nel 2024. Il ruolo del Presidente dell’EFA è onorario e riveste un potere simbolico per l’ente con sede a Berlino e rappresenta più di 4.600 professionisti del cinema in tutta Europa.

Ingmar Bergman è stato il primo presidente ed è stato originariamente scelto dai 40 membri fondatori dell’Accademia nel 1989. Binoche assumerà formalmente il ruolo il 1 maggio 2024, dopo che la maggioranza dei 4.600 membri della European Film Academy avrà dato il proprio voto di approvazione fino alla fine di aprile 2024.

Agnieszka Holland ha palesato la sua decisione di dimettersi questa primavera, esprimendo il desiderio di dedicare completamente il suo tempo alla realizzazione di film. In una dichiarazione condivisa con tutti i membri dell’Academy in 52 paesi europei, l’attuale presidente del consiglio di amministrazione Mike Downey e il CEO dell’Academy Matthijs Wouter Knol hanno dichiarato: “Vogliamo onorare il desiderio di Agnieszka Holland e comprendere appieno che le responsabilità oltre al cinema, per quanto stimolanti e importanti, possono a volte ostacolare la creazione artistica. Una decisione come questa è anche quella che ci fa capire quanto dobbiamo al lavoro di Agnieszka Holland per la nostra istituzione”.

“A nome della European Film Academy, vorremmo ringraziarla per il suo straordinario supporto, forza e forte visione in tutte le funzioni che ha svolto all’interno della struttura dell’Accademia. Senza questo, il lavoro svolto negli ultimi anni non sarebbe stato lo stesso e sicuramente non sarebbe stato altrettanto piacevole”.