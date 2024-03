Kinds of Kindness, la prossima collaborazione tra il regista Yorgos Lanthimos e Emma Stone, debutterà nei cinema quest’estate. Searchlight, lo studio indipendente che distribuisce il film, ha aggiunto il titolo al calendario delle uscite il 21 giugno.

Anche se la trama rimane nascosta, Kinds of Kindness è un film antologico che riunisce Stone con i suoi co-protagonisti di Povere Creature! Willem Dafoe e Margaret Qualley, così come con l’attore di La favorita Joe Alwyn. Jesse Plemons, Hong Chau e Hunter Schafer completeranno il cast.

Lanthimos ha scritto la sceneggiatura insieme a Efthimis Filippou, con il quale ha co-sceneggiato alcuni dei suoi lavori precedenti, The Lobster, Killing of a Sacred Deer e Dogtooth. Il film, originariamente intitolato And, è stato girato a New Orleans alla fine del 2022.

Kinds of Kindness è la quinta collaborazione tra Stone e Lanthimos, che si sono appena riuniti per Povere Creature!, che è valso a Emma Stone un secondo Oscar come migliore attrice. Quel film, anch’esso distribuito da Searchlight, ha vinto quattro Academy Awards in totale.

Stone e Lanthimos hanno lavorato insieme anche nel 2018 per La Favorita e nel cortometraggio Bleat. Sono già in trattative per organizzare il loro sesto film, un remake della commedia fantasy sudcoreana Save the Green Planet.