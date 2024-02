Skydance ha concluso un accordo con Mila Kunis per produrre e recitare in The 47 Night Stand, un nuovo film sceneggiato dal candidato a 4 Emmy Greg Malins (Friends, How I Met Your Mother). Il progetto è nelle fasi iniziali e la trama è tenuta segreta, sebbene sia descritta come una versione fresca e divertente di una classica commedia romantica.

David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger produrranno per Skydance, insieme a Kunis per la sua Orchard Farm Productions e Ruben Fleischer. Lisa Sterbakov di Orchard Farm fungerà da produttrice esecutiva, con Carin Sage che supervisionerà il progetto per Skydance.

Non estranea al romanticismo sul grande schermo, Mila Kunis ha già mostrato le sue capacità nel genere come protagonista di titoli come Amici di Letto e Non mi scaricare. Altri crediti cinematografici degni di nota includono il dramma sulla dipendenza Four Good Days, la commedia d’azione Il tuo ex non muore mai, Bad Moms: Mamme molto cattive, Il grande e potente Oz, Ted e Il cigno nero, solo per citarne alcuni.