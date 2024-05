Nicolas Cage sarà Spider-Man Noir – ufficiale

Nicolas Cage interpreterà ancora una volta Spider-Man Noir, ma questa volta in una serie live-action. Dopo diverse speculazioni, l’attore è ora ufficialmente a bordo del progetto.

Cage sarà il protagonista dello spettacolo live-action Noir, che è stato ordinato in forma di serie per MGM+ e Amazon Prime Video. La serie debutterà negli USA sul canale lineare di MGM+, seguito da un lancio globale su Prime Video. Variety ha riferito esclusivamente che la serie era in sviluppo nel febbraio 2023, sebbene Cage non fosse confermato in quel momento.

“Espandere l’universo Marvel con ‘Noir’ è un’opportunità unica e speciale e siamo onorati di offrire questa serie ai nostri clienti Prime Video globali”, ha affermato Vernon Sanders, responsabile televisivo di Amazon MGM Studios. “Il talentuoso Nicolas Cage è la scelta ideale per il nostro nuovo supereroe e per un team di produttori esperto con Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal e l’incredibile team di Sony è impegnata ad espandere questo franchise nel modo più autentico”.

Cage ha già interpretato Spider-Man Noir nel film d’animazione vincitore dell’Oscar del 2018 Spider-Man: Un nuovo universo. Questa sarà la prima volta che il personaggio verrà interpretato in un progetto live-action. Secondo la trama ufficiale, “Noir” racconterà la storia “di un investigatore privato anziano e sfortunato (Cage) nella New York degli anni ’30, costretto a fare i conti con la sua vita passata come unico e unico supereroe della città”.

Spider-Man Noir: tutto quello che sappiamo sulla serie

In precedenza è stato riferito che la serie, ancora senza titolo, seguirà un supereroe più anziano e provato nella New York degli anni Trenta. Persone a conoscenza del progetto hanno dichiarato al trade che la serie sarà ambientata in un universo proprio e che il personaggio principale non sarà Peter Parker, il che significa che Cage interpreterebbe un altro Spider-Man. Lo show dunque potrebbe non reinventare il mondo di Peter con uno sfondo noir. Nicolas Cage interpreterà Spider-Man.