Omen – L’Origine del Presagio: ecco la scena che ha creato problemi con la censura

Quando si tratta delle classificazioni dei film emesse dalla MPAA, non è sempre chiaro al pubblico il motivo per cui alcuni titoli finiscono con le valutazioni che hanno. È facile capire perché la nudità e la violenza influiscono sulla valutazione di un film, ma cosa succede quando una singola ma importante inquadratura inserisce il tuo progetto nella temuta categoria NC-17 (vietato ai minori di 17)? Durante un’intervista con Collider, la regista di Omen – L’Origine del Presagio, Arkasha Stevenson ha rivelato che ha dovuto affrontare proprio quella situazione per riportare il film horror nella classificazione R.

Durante l’intervista, Stevenson ha detto che la causa di tutto il fastidio era… una vagina. La regista ha rivelato che “era davvero importante per noi non feticizzare o sessualizzare questo orrore corporeo e umanizzare davvero l’anatomia femminile”, ma la MPAA non lo ha permesso. È stato allora che il team si è reso conto che avrebbe dovuto trovare un compromesso se voleva restare fedele alla propria visione e mantenere comunque la classificazione R:

“Sono sempre titubante nel cercare di capire il loro processo. Inizialmente, era solo questa ripresa frontale di questa mano che usciva dalla vagina. E la ripresa inizia da prima che iniziamo a vedere questa mano demoniaca. E il compromesso è stato di passare all’immagine frontale solo dopo che l’elemento soprannaturale è già apparso nell’immagine. Quindi quello che ho capito era che non era ciò che stava accadendo al corpo ad essere offensivo (la mano demoniaca che viene partorita), era il corpo, l’immagine della vagina, che era offensivo. Eppure, sai, è il 2024. C’è molta nudità frontale maschile, c’è molta nudità femminile, ma la nudità femminile è sempre vista in una luce sessuale. Ed era interessante che questo fosse ciò che avrebbe oltrepassato il confine. Ma una volta che ci siamo resi conto che quello sarebbe stato il campo di battaglia, penso che tutti fossero totalmente dalla nostra parte, compreso lo studio, per far passare davvero questa immagine”.

Inoltre, Stevenson ha rivelato che i montaggi di Omen – L’Origine del Presagio “sono andati avanti e indietro, credo, cinque volte” finché non sono riusciti finalmente a trovare una versione che assicurasse il rating R meno severo. Ciò che pensava fosse strano, tuttavia, è che, nella sua percezione, la scena è risultata “stranamente più grafica” nella versione finale. Un’altra cosa che ha sconcertato la regista è che l’inquadratura frontale della vagina era l’unica cosa che ha davvero infastidito la MPAA, dicendo: “Abbiamo un film piuttosto cruento, abbiamo molta violenza, abbiamo molto body horror. E abbiamo anche un fallo demoniaco, e niente di tutto ciò ha attivato una classificazione NC-17.”

Stevenson ha aggiunto che questo “è abbastanza indicativo di dove siamo adesso e, penso, di dove dobbiamo arrivare”. Ciò ha portato la regista a sottolineare l’importanza di riscrivere la storia per quanto riguarda il modo in cui i film horror si avvicinano e rappresentano il corpo femminile: “C’era un piccolo muro tra me e l’orrore perché per la maggior parte del tempo avevo la sensazione che la violenza raffigurata era feticizzata quando si trattava di donne. E quindi questo è stato un vero esercizio nel cercare di rendere l’obiettivo puramente attraverso la paura. E quando parli di argomenti così intensi, credo, come la nascita, la riproduzione forzata e l’aggressione sessuale, penso che sia davvero importante non rifuggire dall’immaginario e umanizzare ciò che di solito viene immaginato.”

Di cosa parla Omen – L’Origine del Presagio?

Quando una giovane donna americana viene mandata a Roma per iniziare una vita al servizio della chiesa, incontra un’oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una terrificante cospirazione che spera di far nascere l’incarnazione del male. Omen – L’Origine del Presagio è interpretato da Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Maria Maddalena), Sonia Braga (Il bacio della donna ragno), Ralph Ineson (The Northman), Nicole Sorace (The Good Mothers), Andrea Arcangeli (Il Divin Codino), con Charles Dance (Il Trono di Spade) e Bill Nighy (Living).

Il film è diretto da Arkasha Stevenson ed è basato sui personaggi creati da David Seltzer (Il presagio), con un soggetto di Ben Jacoby (Bleed) e una sceneggiatura di Tim Smith & Arkasha Stevenson e Keith Thomas (Firestarter). David S. Goyer (Hellraiser) e Keith Levine (The Night House – La casa oscura) sono i produttori, mentre Tim Smith, Whitney Brown (Rosaline) e Gracie Wheelan sono i produttori esecutivi.