Colin Farrell: “The Penguin non esisterebbe se non fosse per una certa persona”

In una nuova intervista con Entertainment Tonight, l’attore di The Penguin Colin Farrell ha lodato il talento del truccatore e designer di protesi dello show, Mike Marino. Senza di lui, Farrell afferma che lo show non esisterebbe. “Non ho mai avuto così poca responsabilità per un personaggio che ho interpretato come con questo,” ha detto Farrell a ET in un’intervista per promuovere il suo prossimo show su Apple TV+, Sugar.

“Detto per dire, perché questo spettacolo non esisterebbe se non fosse stato per Mike Marino a creare il volto di quel tizio”, ha spiegato. Nell’intervista, Colin Farrell ha anche rivelato quanto tempo gli occorre per trasformarsi completamente in Oswald Cobblepot. “Trascorrevamo tre ore sulla sedia ogni mattina, il che va bene perché adoro la troupe che avevamo”, ha dichiarato Farrell.

Ha aggiunto: “C’erano persone che facevano le sopracciglia a Los Angeles e le mandavano in giro. E c’era qualcuno che faceva i denti e c’era un tale insieme di persone che si univano per crearlo. Ci vuole un villaggio per costruirlo. Mi è piaciuto molto lavorarci. È stato fantastico.” La Warner Bros. Discovery ha recentemente deciso di posticipare il sequel di The Batman al 2 ottobre 2026, un anno intero dalla data di uscita originale del 3 ottobre 2025.

Con il primo film uscito il 4 marzo 2022, significa che ci sarà un intervallo di quattro anni tra le puntate cinematografiche. Di conseguenza, The Penguin di Colin Farrell giocherà un ruolo cruciale nel mantenere l’interesse dei fan acceso sul franchise, mentre il rinnovamento cinematografico DCU di James Gunn e Peter Safran sembra pronto a introdurre Gotham e il Cavaliere Oscuro in The Brave and the Bold (o potenzialmente prima). The Penguin non ha ancora una data di uscita esatta, ma è confermato per l’autunno 2024.