With Love: anche Daniel Wu insieme a Ke Huy Quan

C’è ancora molto mistero attorno a With Love, il film che vedrà il ritorno di Ke Huy Quan sul grande schermo dopo la sua acclamata interpretazione in Everything Everywhere All At Once. Ma secondo Deadline, è stato confermato che Daniel Wu si è unito al cast del film. Al momento, però, non sono stati rivelati dettagli sul suo personaggio.

Il film sarà anche una riunione per Daniel Wu e Ke Huy Quan, che sono stati visti di recente insieme in American Born Chinese. Wu ha avuto anche un ruolo ricorrente nella quarta stagione di Westworld.

Il film segna il primo ruolo da protagonista di Huy Quan da quando ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista, e vede alla produzione Kelly McCormick e David Leitch di 87North, che hanno anche prodotto Atomic Blonde, Nobody e il prossimo film che si annuncia un siccesso, The Fall Guy.

Il film è sceneggiato da Josh Stoddard, Luke Passmore e Matthew Murray. Anche Guy Danella produce per 87North. Al suo debutto alla regia cinematografica con With Love c’è l’acclamato stuntman veterano e coordinatore dei combattimenti Jonathan Eusebio. I dettagli della trama sono tenuti nascosti.

Il vicepresidente esecutivo dello sviluppo della produzione della Universal Jay Polidoro e il direttore dello sviluppo della produzione Tony Ducret supervisioneranno il progetto per conto dello Studio.

Nel cast del film è stata confermata anche Ariana DeBose.