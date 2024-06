Pesaro: al Festival arrivano gli Europei di calcio come non li avete mai visti… né sentiti

Anche alla 60° Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro ci sarà spazio per vedere e parlare di calcio, ma non sarà la solita partita. La sezione del Festival Muro del Suono propone infatti un’esperienza calcistica del tutto inedita con l’evento ITALIA-SPAGNA: VINCE CHI PERDE. La partita del Campionato europeo 2024 Italia-Spagna sarà trasmessa in diretta a Palazzo Gradari alle ore 21.00 ma senza commento audio e diventerà un’inusuale performance artistica grazie alle originali sonorizzazioni di ANTINORIDELFERRONDEDEI e in cui i giocatori saranno loro malgrado protagonisti inconsapevoli di un film.

Cosa succede se si toglie la telecronaca ad una partita di calcio? Scopriamolo assieme nell’ultima notte al ritmo del Muro del Suono.

ANTINORIDELFERRONDEDEI sono una fresca formazione di musica contemporanea. Arrangiano, con dovizia tecnica ed intenzionale, standard di musica quoti-diana e barocca, che poi utilizzano come sound shaped landscapes in occasione di mostre, festival e fiere. Denotano, fin dai loro primi lavori nel 1993, una spiccata propensione per il gesto non concluso e l’assenza di qualsivoglia attitudine seduttiva nei confronti dello spettatore. Singolarmente hanno una lunga esperienza musicale, che ora mettono al servizio del collettivo, sperando con questo di trovare pace.