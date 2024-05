Return to Silent Hill: la prima foto ufficiale al nuovo film ridisegna Pyramid Head

Dopo una serie di ritardi legati a COVID, l’anno scorso in Germania è finalmente iniziata la produzione del “requel” di Silent Hill, intitolato Return to Silent Hill, di cui si parlava da tempo, ed è stata rilasciata una prima immagine ufficiale del film in vista della sua anteprima mondiale al Festival di Cannes. La foto (via Fandango) ci offre un primo sguardo alla versione ridisegnata del grande cattivo della serie di videogiochi survival horror, Pyramid Head.

Pyramid Head, noto anche come “Red Pyramid”, “Red Pyramid Thing” e “Triangle Head”, è stato introdotto nel secondo gioco e il suo caratteristico volto è diventato probabilmente il pezzo più iconico del franchise. Questa nuova versione del personaggio non sembra lontana un milione di miglia dalla versione del videogioco, ma il casco a forma di piramide sembra essere più lungo e avvolgente.

Cosa sappiamo sul film Return to Silent Hill?

Jeremy Irvine(War Horse) e Hannah Emily Anderson (Jigsaw) saranno i protagonisti di Return to Silent Hill, adattamento del secondo capitolo della serie di videogiochi survival horror di Konami.

“Il film seguirà James (Irvine), un uomo distrutto dopo la separazione dal suo unico vero amore (Anderson). Quando una misteriosa lettera lo richiama a Silent Hill per cercarla, trova una città un tempo riconoscibile trasformata da un male sconosciuto. Man mano che James scende nelle tenebre, incontra figure terrificanti sia familiari che nuove e inizia a mettere in discussione la propria sanità mentale mentre lotta per dare un senso alla realtà e resistere abbastanza a lungo da salvare il suo amore perduto“.

Il regista del film originale di Silent Hill, Christophe Hans, tornerà a dirigere questo rilancio del franchise horror supernaturale, che vede la partecipazione di Victor Hadida, Molly Hassell e David Wulf come produttori.

“Ritorno a Silent Hill è una storia d’amore mitologica su una persona così profondamente innamorata da essere disposta ad andare all’inferno per salvare qualcuno“, ha dichiarato Gans. “Sono felice di avere i meravigliosi talenti di Jeremy Irvine e Hannah Emily Anderson che ci accompagnano in questo viaggio in un mondo horror psicologico che spero soddisferà e sorprenderà i fan di Silent Hill“.

“Christophe e io abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner di Konami, mentre aggiornavano il videogioco, per creare anche una versione di Silent Hill per il pubblico teatrale di oggi“, ha aggiunto Hadida. “Troverete ancora i mostri iconici, ma ci saranno anche nuovi design. Siamo certi che questo nuovo film e il gioco aggiornato di Konami insieme daranno impulso al franchise per gli anni a venire“. Non è stata fissata una data di uscita nelle sale.