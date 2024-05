Zac Efron sarebbe in trattativa con i Marvel Studios per un ruolo misterioso

Zac Efron è salito alla ribalta dopo aver recitato nella trilogia di High School Musical, ma da allora si è reinventato in grande stile. Lasciato il personaggio di “ragazzo da confraternita” con cui film come Neighbors e Dirty Grandpa lo hanno poi etichettato, l’attore ha mostrato un lato più oscuro e serio in Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile e The Iron Claw. Ora tutti gli occhi sono puntati sul prossimo film di Zac Efron.

Se si deve credere a una nuova indiscrezione condivisa da @MyTimeToShineH, potrebbe trattarsi di un ruolo nel Marvel Cinematic Universe! Non abbiamo notizie su chi interpreterà, anche se ci sono molte possibilità. Di recente sono circolate voci sul fatto che i Marvel Studios stiano finalmente procedendo con una serie televisiva su Nova e, anche se ci si aspetta che l’attenzione si concentri su Sam Alexander, Zac Efron sarebbe probabilmente perfetto come Richard Rider.

Si pensa che Zac Efron abbia avuto solo colloqui con i Marvel Studios in questa fase e non è un segreto che Kevin Feige faccia spesso incontri generali con gli attori; dopo The Iron Claw, sarà sicuramente molto richiesto.

Durante un’apparizione del 2022 al Tonight Show, Zac Efron è stato interrogato sulle voci che lo volevano nel ruolo di Wolverine al posto di Hugh Jackman (che nel frattempo ha firmato per riprendere il suo ruolo più iconico in Deadpool & Wolverine di quest’estate).

“Davvero? Wow, potrebbero chiamare me“, ha detto in risposta alla notizia che i Marvel Studios erano a caccia di un “tipo” come lui. Per quanto riguarda le dichiarazioni su Wolverine, ha aggiunto: “Penso che Hugh lo stia facendo ancora piuttosto bene. Devo riconoscerlo“.

Quando Fallon ha fatto notare che Zac Efron potrebbe chiedere la benedizione di Hugh Jackman dopo che i due hanno condiviso lo schermo in The Greatest Showman, lui ha risposto: “Sì, credo di aver messo il piede nella porta in quel caso. Dovrei andare a parlargli”.

Lo stesso anno, Zac Efron ha condiviso il suo entusiasmo per il MCU e ha chiarito di essere un fan. “Amo l’universo Marvel. Sono un fan della Marvel da quando ho iniziato a camminare“, ha dichiarato entusiasta. “Se arrivasse il personaggio giusto e volessero farmi partecipare, coglierei al volo l’opportunità”. Solo il tempo ci dirà se questa voce sarà confermata, maZac Efron si è messo in forma come supereroe per The Iron Claw e potrebbe facilmente lasciare il segno nel franchise in futuro.