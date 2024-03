Rey rifonderà l’Ordine degli Jedi nel suo prossimo film, Star Wars: New Jedi Order, ma Daisy Ridley ha lasciato intendere che una parte dell’Ordine non cambierà. Anche se ci sono ancora pochi dettagli confermati sul film, è noto che Rey ricostruirà l’Ordine Jedi circa 15 anni dopo nella sequenza temporale di Star Wars rispetto a Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. New Jedi Order sta rapidamente diventando uno dei film di Star Wars in uscita più entusiasmanti, anche se ora sembra che Rey lascerà alcune parti delle regole dell’ordine invariate.

Parlando con Deadline, Ridley ha detto che è improbabile che Rey abbia una famiglia biologica nel film: “Direi che probabilmente non ha figli visto che è una Jedi.”

L’idea che Rey possa avere una famiglia, e potenzialmente anche un interesse amoroso, in New Jedi Order è stata una teoria popolare sul nuovo film. Ridley sembra aver sfatato l’idea, preferendo seguire gli insegnamenti Jedi più tradizionali che vietano gli attaccamenti famigliari. Ridley ha anche anticipato che Rey potrebbe aver vissuto dei cambiamenti personali, e la sua vita familiare potrebbe essere uno di questi. Tuttavia, ora sembra improbabile che Rey avrà figli da allevare oltre ai suoi Padawan.

L’Ordine Jedi durante l’Età della Repubblica aveva parecchi problemi, ma uno dei più grandi era la sua estrema avversione agli attaccamenti. Ciò allontanò i Jedi dalle persone che proteggevano e uno dei motivi per cui sia Rey che Luke Skywalker riuscirono ad avere successo laddove il vecchio Ordine Jedi fallì fu il loro amore per Ben Solo e Anakin Skywalker. In Legends, Luke portò avanti ulteriormente quella filosofia, permettendo ai suoi Jedi di sposarsi e avere figli. Molti speravano che l’Ordine di Rey seguisse le orme di Luke e consentisse la formazione di legami familiari.

Inoltre, Rey è un personaggio amato e molti spettatori sperano che possa trovare l’amore. Dopo tutta la tragedia che ha sopportato, dai suoi antenati come nipote di Palpatine alle difficoltà che ha superato nella trilogia sequel, Rey meritava un po’ di felicità. Immaginare una relazione d’amore per lei può essere estremamente emozionante, e se c’è qualcuno che può dimostrare definitivamente che i Jedi possono essere amorevoli ed efficaci, quella è Rey. Anche se potrebbe non avere figli nel Nuovo Ordine Jedi, Rey è comunque sicura di cambiare gli Jedi a un livello fondamentale.