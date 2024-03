Arnold Schwarzenegger sta girando il suo primo film a 5 anni di distanza dalla sua ultima apparizione, collaborando con Alan Ritchson di Reacher per una commedia natalizia. La leggendaria star di Terminator, Commando e Atto di Forza è apparsa l’ultima volta sul grande schermo nel deludente film del 2019, Terminator: Dark Fate. L’anno scorso, Schwarzenegger ha seguito sul piccolo schermo Sylvester Stallone, leggenda degli anni ’80 e star di Tulsa King, dirigendo la commedia d’azione di Netflix FUBAR.

Il prossimo progetto di Schwarzenegger lo vede tornare nel mondo del cinema per la prima volta dal 2019, in una collaborazione con Ritchson di Reacher per The Man With the Bag, una commedia per famiglie diretta da Adam Shankman e scritta da Allan Rice. La sinossi del film recita come segue (tramite Deadline):

“Quando la borsa magica di Babbo Natale viene rubata, lui ricorre alla sua lista dei cattivi per trovare Vance, un ex ladro, che lo aiuti a riprenderla. Insieme a sua figlia, Babbo Natale e a un gruppo di elfi disadattati, Vance dovrà portare a termine la più grande rapina della sua vita per salvare il Natale.”

The Man With the Bag non è la prima volta che Arnold Schwarzenegger si cimenta in una commedia natalizia. Nel 1996, la star action ha ammorbidito il suo tocco per Jingle All the Way, interpretando un normale impegnato in una stravagante ricerca natalizia per ottenere una action figure molto ricercata come regalo per suo figlio. Il film per famiglie di Schwarzenegger, tuttavia, non è stato molto bene accolto dal pubblico. Tuttavia siamo sicuri che questa volta le cose andranno diversamente. Negli anni Schwarzenegger ha consolidato il suo talento di attore comedy, che lo ha reso molto più versatile agli occhi del grande pubblico che ormai non lo associa più soltanto ai grandi classici d’azione.