Street Fighter: svelato il primo poster del reboot live action dei registi di TALK TO ME

Abbiamo sentito parlare per la prima volta dei piani di Legendary e Capcom per un reboot di Street Fighter in live-action lo scorso aprile, e da allora gli aggiornamenti sono stati pochi e sporadici. Ora, il primo poster promozionale del film è stato svelato al Licensing Expo di Las Vegas (via Collider).

Come accade di solito in occasione di questi Expo, il poster non presenta alcun personaggio del film, ma ci dà un’occhiata al trattamento del titolo ispirato ai videogiochi. Il design potrebbe suggerire che il film si atterrà il più possibile all’estetica dei giochi, ma, ancora una volta, è meglio non fare troppo affidamento su questo primo artwork di licenza come indicatore di ciò che verrà.

Il nuovo film di Street Fighter sarà diretto dai registi di Talk To Me Danny e Michael Philippou, che hanno parlato del progetto a Collider lo scorso anno.

Cosa hanno detto i registi del nuovo Street Fighter?

“Penso che sia fantastico il fatto che abbiamo un tale legame con il gioco e con i personaggi, e che non ci sia un grande franchise cinematografico prestabilito che ci costringa a seguire una trama generale“, ha detto Danny. “Penso che avremmo la libertà di creare quello che potrebbe essere l’arco generale se si trattasse di un gruppo di film“.

“Inoltre, ci piacerebbe avere la possibilità di fare un film d’azione. Ci piacerebbe avere la possibilità di fare grandi scenografie con un grande budget, perché anche nel nostro materiale su YouTube progettiamo acrobazie che non sono mai state fatte prima, e se potessimo farlo su larga scala, credo che potremmo creare qualcosa che nessuno ha mai visto prima“.

Michael ha aggiunto: “E credo che immergersi nella storia di Street Fighter, di tutti i personaggi e delle loro origini sia stato così eccitante. Le idee sono infinite, quindi se le mettiamo sullo schermo, credo che potremo creare qualcosa di speciale“.