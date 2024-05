Talk to Me: la spiegazione del finale del film horror

Dopo aver fatto molto scalpore nei festival cinematografici, Talk to Me (qui la recensione) di Michael e Danny Philippou è diventato il successo horror a sorpresa dell’anno, nonché il film horror di A24 che ha incassato di più al botteghino nazionale, superando Hereditary di Ari Aster. E come se non bastasse, è già stato annunciato un sequel! Il film è ora disponibile nelle sale italiane, per gustarsi le brillanti interpretazioni e l’emozionante sceneggiatura che fanno di Talk to Me uno dei migliori film horror dell’anno.

Inoltre, la pellicola merita elogi anche per l’equilibrio tra le informazioni che fornisce al pubblico e quelle che preferisce tenere segrete, utilizzando l’ambiguità del mondo degli spiriti per tenere gli spettatori sulle spine per tutta la durata del film. Tuttavia, questa scelta creativa può anche rendere confusi alcuni aspetti di Talk to Me: abbiamo quindi deciso di analizzare il finale derl film spiegare tutto ciò che sappiamo con certezza sulla coinvolgente mitologia di questa piccola gemma horror.

La mano di Talk to Me

La storia di Talk to Me ruota attorno a una mano di ceramica che permette alle persone di vedere le anime perdute. Nessuno sa da dove provenga, ma ci sono alcune curiose teorie. Secondo i racconti degli adolescenti che giocano con l’oggetto maledetto, la mano apparteneva a un essere umano, un medium o un satanista. Dopo essere stata staccata dal corpo del suo proprietario, è stata imbalsamata per essere conservata. Sebbene non si possa affermare con certezza che questa storia sia vera, le regole che governano il potere della mano sono un po’ più precise. Per usare la mano, bisogna innanzitutto accendere una candela, che apre la porta tra il regno dei vivi e quello dei morti, guidando gli spiriti verso la mano. Dopodiché, una persona deve afferrare l’oggetto e ripetere le parole “Parla con me”. Questo permette di vedere il fantasma che ha risposto alla chiamata della candela. Dopodiché, chi tiene la mano può cedere il controllo del proprio corpo dicendo allo spirito: “Ti lascio entrare”.

Per espellere lo spirito, la candela deve essere spenta, chiudendo la porta che le anime erranti utilizzano. Inoltre, se un corpo umano ospita un fantasma per più di 90 secondi, gli spiriti in visita potrebbero decidere di rimanere, con conseguenze raccapriccianti per tutte le persone coinvolte. Infine, come racconta la storia, se qualcuno muore mentre uno spirito abita il suo corpo, la sua anima è persa per sempre nel limbo, costretta a unirsi alla massa di spiriti perduti che vagano nel buio.

Mia si è davvero messa in contatto con sua madre?

Sebbene la regola dei 90 secondi tenga la maggior parte delle persone al riparo dalle terribili conseguenze del gioco con gli spiriti, alcune persone sembrano più predisposte a diventarne vittime. Dopo aver giocato per la prima volta con la mano, la protagonista di Talk to Me, Mia (Sophie Wilde), inizia a sentire il rumore dei graffi sul legno, che riecheggia il trauma della morte di sua madre (Alexandria Steffensen). La madre di Mia ha preso una serie di sonniferi una notte ed è morta da sola, incapace di gridare aiuto mentre grattava con le unghie contro la porta di legno della sua camera da letto. Mia si è sempre chiesta se sua madre si fosse suicidata. Così, poiché la ragazza è rimasta legata alla mano per più di 90 secondi, uno spirito maligno rimane nel suo corpo anche dopo che qualcuno ha spento la candela.

I fenomeni soprannaturali intorno a Mia diventano più frequenti dopo che lei permette a Riley (Joe Bird) di usare la mano. Lo spirito che Riley incarna sembra essere quello della madre di Mia, presumibilmente tornata dall’aldilà per dire alla figlia che le vuole bene e che le manca. Desiderosa di parlare con la madre, Mia costringe Riley a tenere stretta la presa sulla mano più a lungo del dovuto. Di conseguenza, lo spirito dentro il ragazzo lo costringe a sbattere la testa contro il tavolo e a cavarsi un occhio. Fortunatamente, gli amici di Riley gli impediscono di uccidersi.

All’inizio, non siamo sicuri che Mia sia ancora posseduta. Tuttavia, in Talk to Me ci sono molte prove che non è mai stata sua madre quella con cui ha parlato e che è stata ingannata da uno spirito maligno per tutto il tempo. Per cominciare, il primo fantasma che Mia fa entrare nel suo corpo dice di desiderare Riley, il che significa che è disposto a manipolare Mia per ottenere ciò che vuole.

In secondo luogo, le visioni di Mia iniziano prima che Riley tocchi la mano per la prima volta. Poi, c’è il fatto che lo spirito che finge di essere la madre di Mia dice che non ha mai voluto togliersi la vita, mentre il padre di Mia, Max (Marcus Johnson), conserva ancora il biglietto d’addio della moglie. Infine, nella prima scena di Talk to Me, il precedente proprietario della mano, Duckett (Sunny Johnson), dice di aver parlato con suo padre. Il presunto padre di Duckett convince il giovane ad accoltellare il fratello Cole (Ari McCarthy), che secondo lo spirito commetterà atti malvagi se rimarrà in vita. Sembra abbastanza chiaro che il modus operandi degli spiriti maligni sia quello di esplorare i traumi e le debolezze dei loro ospiti, convincendoli a uccidere altre persone e poi a suicidarsi. In questo modo, le anime perdute nell’aldilà possono continuare ad aumentare le loro fila. Non sappiamo se lo facciano per dispetto, perché sono intrappolate in un posto orribile, ma Talk to Me sottolinea come non tutte le anime perdute siano gentili.

Sebbene sia possibile che la madre di Mia abbia visitato brevemente la figlia mentre Riley usava la mano, il caso più probabile è che si tratti di uno spirito che ha confuso la testa di Mia per tutto il tempo. L’entità sfrutta i problemi di abbandono di Mia per convincerla che l’unico modo per liberare Riley è ucciderlo, cosa che alla fine porta Mia a spingere il ragazzo su una sedia a rotelle fino all’autostrada. La sorella di Riley e migliore amica di Mia, Jade (Alexandra Jensen), arriva appena in tempo per salvarlo, ma è troppo tardi per Mia, che si getta sotto un veicolo in corsa.

Come ha fatto Riley a riprendersi?

Sebbene Talk to Me non spieghi direttamente come Riley si riprenda dal suo grave caso di possessione, le regole della mano potrebbero aiutare a spiegarlo. Riley è diventato posseduto dopo che Mia lo ha costretto a rimanere in contatto con quello che credeva fosse lo spirito di sua madre. Non appena il ragazzo inizia a sbattere la testa contro il tavolo, tutti sono troppo disperati per spegnere la candela.

Questo significa che la porta è rimasta aperta per Riley, che soffre per giorni fino a quando Mia ha l’idea di rifare il rituale nel suo letto d’ospedale e spegnere la candela questa volta. È possibile che Riley si sia liberato dagli spiriti quando la porta è stata chiusa definitivamente. Tuttavia, il ragazzo potrebbe aver semplicemente respinto l’invasore. Cole ha rivelato a Mia che il corpo vivente espelle naturalmente gli spiriti morti se gli viene dato abbastanza tempo. Questo non sembra funzionare per persone speciali come Mia e Duckett, ma potrebbe essere stato il caso di Riley. Qualunque sia la vera ragione, Riley torna alla normalità.

Cosa succede alla fine di Talk to Me?

Dopo la morte di Mia, il suo spirito inizia a vagare per l’autostrada finché non viene teletrasportata all’ospedale. Lì assiste alla guarigione delle ferite di Riley e di suo padre. Mia non si riflette più nello specchio e nessuno può sentirla o vederla. Una dopo l’altra, le luci intorno a Mia si spengono, lasciandola sola nel buio. All’improvviso, sentiamo il rumore di un fiammifero acceso e un bagliore ardente attira l’attenzione della ragazza. La luce la guida verso una mano sospesa nel vuoto.

Mia afferra la mano e viene trasportata in una seduta spiritica dove un gruppo usa il manufatto di porcellana per parlare con gli spiriti. Mia è diventata uno spirito perduto, condannato a una vita di tenebre. Come tale, è ora attratta dalla luce delle candele e desiderosa di occupare il corpo di un vivente, anche solo per un momento. È un finale tragico per Mia. Tuttavia, è rassicurante per i fan dell’horror sapere che la mano è ancora là fuori, in attesa di un sequel.

Il trailer di Talk to Me e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Talk to Me grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Talk to Me è disponibile sulle seguenti piattaforme: