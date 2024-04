Swamp Thing: lo showrunner della serie commenta il film di James Mangold

In una nuova intervista con Multiverse of Color, allo showrunner di Swamp Thing (2019) Mark Verheiden è stato chiesto di condividere i suoi pensieri sul prossimo film su Swamp Thing che come sappiamo sarà diretto da James Mangold, che sarà ambientato nel DCU di James Gunn e Peter Safran.

Verheiden ha dichiarato che secondo lui Mangold “avrà una grande interpretazione” in riferimento al film Swamp Thing in uscita, aggiungendo che “si spera che questo dia il via a un po’ più di personaggi oscuri“.

Ha anche aggiunto: “I film DC dell’ultimo regime forse non sono andati bene come avrebbero sperato [e] con questa nuova versione, stanno parlando di incorporare personaggi più oscuri e [penso] che sarebbe fantastico“.

Mark Verheiden ha poi aggiunto che se mai avesse la possibilità di lavorare su un’altra property della DC Comics, gli piacerebbe fare una versione umoristica di Bizarro, in una sitcom di mezz’ora. Tuttavia, a questo punto della sua carriera, è più propenso a sviluppare idee originali.

Il discorso sul prossimo film di Swamp Thing inizia al minuto 42:00 del video qui sotto. Ma assicuratevi di ascoltare il video completo, perché Verheiden ha anche condiviso alcune idee su cosa avrebbe potuto trattare una seconda stagione dello show Swamp Thing.

La serie televisiva di Swamp Thing ha debuttato il 31 maggio 2019 ed era composta da 10 episodi. Il numero originale di episodi è stato ridotto da 13 a 10 perché la Warner Bros. stava cercando di consolidare i suoi piani di streaming. Il DC Universe sarebbe poi confluito nella HBO Max, che in seguito sarebbe stata abbreviata in Max.

È nata una campagna dei fan per salvare la serie, che alla fine ha portato alla messa in onda di Swamp Thing su The CW, ma non è stato generato abbastanza slancio per una seconda stagione.

La serie ha un indice di gradimento del 92% su Rotten Tomatoes su 39 recensioni. Più di recente, James Mangold ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto, dichiarando: “Non appena ho saputo che James Gunn avrebbe preso in mano la DC, l’ho vista come un’opportunità da cogliere al volo“. Ha poi aggiunto che il film sarà ispirato a Frankenstein.