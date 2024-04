28 anni dopo: Jodie Comer e Charlie Hunnam in trattativa per recitare in un sequel horror?

Danny Boyle e Alex Garland sono pronti a formare una nuova squadra per il sequel del classico horror 28 giorni dopo, e una nuova indiscrezione potrebbe rivelare quali attori sono in trattative per interpretare i protagonisti...

All’inizio di quest’anno si è diffusa la notizia che il regista (Danny Boyle) e lo sceneggiatore (Alex Garland) del successo horror del 2002 28 giorni dopo stanno unendo nuovamente le forze per un atteso sequel (e una potenziale trilogia), e forse ora sappiamo chi potrebbero essere gli attori ingaggiati per interpretare i ruoli principali.

Secondo l’affidabile insider Daniel Richtman, Jodie Comer (Killing Eve, Free Guy) e Charlie Hunnam (Rebel Moon, The Gentlemen) sono in trattative per recitare in 28 anni dopo.

Al momento non abbiamo ulteriori dettagli, ma se Jodie Comer e Charlie Hunnam dovessero firmare, probabilmente reciteranno accanto al recente premio Oscar Cillian Murphy, che ha lasciato intendere di voler riprendere il ruolo del protagonista del film originale, Jim.

28 giorni dopo è stato un grande successo e ha già generato un seguito meno apprezzato (ma comunque degno di nota), 28 settimane dopo del 2007. Boyle e Garland erano coinvolti solo come produttori esecutivi in quel progetto, quindi molti fan vedranno sicuramente questo nuovo film come il primo vero sequel.

Boyle dovrebbe dirigere il primo capitolo, mentre Garland dovrebbe scrivere tutti e tre i film. Il budget per ogni film si aggira intorno ai 75 milioni di dollari.

Il primo film 28 giorni dopo

Il primo film vedeva Cillian Murphy nei panni di un uomo che si risveglia dal coma dopo un incidente in bicicletta e scopre che l’Inghilterra è stata invasa dagli “Infetti”. Il virus trasforma le sue vittime in assassini furiosi, ma a differenza dei soliti “zombie”, queste creature possono muoversi con una velocità spaventosa.

L’uomo si mette quindi in viaggio per scoprire cosa sta succedendo, incontrando lungo la strada i compagni sopravvissuti interpretati da Naomie Harris e Brendan Gleeson, oltre a un maggiore dell’esercito squilibrato interpretato da Christopher Eccleston.

Cosa sappiamo su 28 anni dopo?

I dettagli sulla trama di 28 anni dopo sono ancora sconosciuti, ma il periodo suggerisce che si svolgerà in un futuro prossimo, il che significa che il film potrebbe essere più orientato verso la fantascienza che verso l’horror vero e proprio.