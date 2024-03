The Sims, uno dei più celebri titoli del mondo dei videogiochi, sta per arrivare sul grande schermo. Come riportato da THR, Kate Herron, nota soprattutto per aver diretto la prima stagione della serie Marvel Loki, è pronta a dirigere questo adattamento del gioco. Herron sarà anche co-autrice della sceneggiatura insieme a Briony Redman. A produrre il progetto vi è la LuckyChap, la casa di produzione gestita da Margot Robbie, Tom Ackerly, Josey McNamara e Sophia Kerr, reduce dal grande successo di Barbie. Questo team produrrà dunque il film insieme a Roy Lee e Miri Yoon della Vertigo Entertainment. Anche Electronic Arts, che ha pubblicato il videogioco, sarà coinvolta in veste di creatore e produttore.

Che cos’è The Sims?

The Sims è un gioco per computer di simulazione di vita in cui i giocatori vestono i panni di un avatar che ha determinati tratti della personalità, abilità e relazioni modificabili e svolge le banali attività della vita quotidiana, come preparare la cena e arredare la casa. Il gioco si basa però anche su personaggi che hanno obiettivi e aspirazioni e, a seconda del gioco, possono anche costruire la propria famiglia. Dopo l’uscita del primo gioco nel 2000, l’ambientazione suburbana del franchise è stata ampliata, tramite sequel e pacchetti di espansione, per includere una serie quasi infinita di ambientazioni e toni come vacanze, show business, appuntamenti, vita liceale, persino magia e vampiri.

Anche la gamma di personaggi è pressoché infinita, anche se i membri delle famiglie Goth e Landgraab sono tra i più importanti. In un certo senso, The Sims condivide tratti simili a quelli di Barbie. Il gioco non ha infatti una vera e propria narrazione e presenta personaggi che vivono la loro vita, anche se controllati dai giocatori. Barbie, in quanto giocattolo, non ha una narrazione, essendo una bambola con una serie infinita di carriere, controllate dai giocatori. Il film potrebbe dunque idealmente partire da qui, magari costruendo un racconto che si sviluppi a partire dal tema del libero arbitrio o delle piccole ma importanti cose della vita.

Un film live-action basato su The Sims è in lavorazione dal 2007, con i diritti inizialmente detenuti dalla 20th Century Fox. L’adattamento cinematografico sarebbe stato scritto da Brian Lynch e prodotto da John Davis. La versione di The Sims della Fox è stata poi cancellata nel 2019 in seguito all’acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney. Al momento, LuckyChap è la società di produzione più in voga a Hollywood, dopo il successo miliardario di Barbie e quello di Saltburn, perciò sarà interessante scoprire quali prossimi sviluppi ci saranno per questo curioso adattamento.