Nel corso delle tre stagioni di The Mandalorian, Din Djarin ha incontrato la sua buona dose di antagonisti. Tuttavia, non c’è stato avversario più temibile del Moff Gideon di Giancarlo Esposito. Il personaggio è stato il Grande Cattivo per tutte le prime tre stagioni di The Mandalorian, prima di incontrare apparentemente la sua fine nei momenti finali dell’ultimo episodio. Anche se il personaggio è – almeno all’apparenza – morto, Esposito nutre la speranza di tornare nella galassia lontana lontana, idealmente già in The Mandalorian & Grogu.

“Adoro l’universo di Star Wars“, ha dichiarato l’attore in una recente intervista con GQ. “Non ho nessun progetto perché non mi hanno chiamato. Ma Adoro Moff Gideon perché ha qualcosa che voglio“. “Sono tornato già tornato per la terza stagione. Poi vedi tutti questi cloni… metti insieme le cose“. Esposito fa riferimento ai vari cloni di Gideon che si vedono ad un certo punto nella serie, lasciando dunque aperta l’ipotesi che potrebbe tornare non come il Gideon originale bensì come un suo clone.

The Mandalorian & Grogu inizierà la produzione quest’estate a Los Angeles. Jon Favreau è produttore esecutivo insieme a Filoni e Kennedy, che ha descritto la “nuova storia” come “perfetta per il grande schermo”. Con Pedro Pascal nel ruolo del cacciatore di taglie con l’elmetto Din Djarin, The Mandalorian ha segnato la prima serie televisiva di Star Wars in live-action quando è stata lanciata su Disney+ nel novembre 2019. Nel 2023 è andata in onda la terza stagione, che si è conclusa con l’insediamento di Din e Grogu – il suo apprendista mandaloriano e figlio adottivo – sul pianeta Nevarro, un tempo privo di vegetazione.

È lì che Din diventa un sicario della neonata Nuova Repubblica, stringendo un patto con il Capitano Carson Teva (Paul Sun-Hyung Lee), ranger di Adelphi, per dare la caccia ai resti imperiali ancora fedeli all’Impero caduto. “Sono entusiasta di quello che stiamo facendo in questo momento, ma il film, credo, sarà grandioso“, ha dichiarato recentemente Filoni, sceneggiatore, regista e produttore di The Mandalorian, a ET. “Con Jon al timone, sarà fantastico, e lui ha studiato così bene Star Wars ora, quindi ha una grande stenografia e amo collaborare con lui. Sono entusiasta di condividere il futuro di quello che stiamo facendo“.