Margot Robbie: 10 cose che non sai sull’attrice

Margot Robbie è una di quelle attrici che ha saputo buttarsi nel mondo del cinema e ha avuto il coraggio di farlo: grazie ai suoi ruoli, un po’ rischiosi, ha saputo dimostrare al mondo la sua bravura, riuscendo ad conquistare un folto pubblico di ammiratori. Certo, la sua è una bellezza disarmante così come lo è il suo talento per la recitazione, tanto da non metterci molto prima di arrivare alle grandi produzioni cinematografiche, mettendosi sempre in gioco.

Ecco, allora, 10 cose da sapere su Margot Robbie.

Margot Robbie: i suoi film più significativi

1. Ha recitato in celebri film. Margot Robbie ha raggiunto la notorietà internazionale grazie al suo ruolo inThe Wolf of Wall Street (2013), diretto da Martin Scorsese, dove interpreta Naomi Lapaglia. Nei successivi anni, ha consolidato la sua versatilità interpretando figure storiche intense: da Tonya Harding in Tonya (2017)—per il quale ha ottenuto la sua prima candidatura all’Oscar—alla regina Elisabetta I ne Maria regina di Scozia (2018).

Il suo ruolo come Sharon Tate in C’era una volta a… Hollywood (2019) le ha valso una nomination al BAFTA per il miglior ruolo non protagonista. Nello stesso anno ha interpretato una giornalista in Bombshell – La voce dello scandalo, che le è valso un’altra candidatura all’Oscar. Come parte del Dc Extended Universe, ha dato vita a Harley Quinn in Suicide Squad (2016), Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (2020) e The Suicide Squad (2021).

In ambito indipendente e d’autore, ha lasciato il segno con Amsterdam e Babylon (entrambi del 2022), e con la parodia raffinata Barbie (2023), che ha contribuito a produrre e che ha ottenuto grandissimo successo al botteghino. Tra le sue recenti partecipazioni si annovera Asteroid City (2023) e il film romantico-fantastico ormai attesissimo A Big Bold Beautiful Journey, in uscita nel 2025.

2. Margot Robbie è anche doppiatrice e produttrice. La carriera di Margot Robbie è in continua espansione, tanto che è riuscita a svolgere delle esperienze in qualità di doppiatrice e produttrice. L’attrice, infatti, ha partecipato al doppiaggio del film d’animazione Peter Rabbit (2018) e Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga (2021), mentre ha lavorato alla produzione dei film Tonya, Terminal, Dreamland (2019), Una donna promettente (2020), Birds of Prey e Barbie, ma anche delle serie Dollface (2019) e Maid (2021).

Margot Robbie in The Wolf of Wall Street

3. Ha provato forte imbarazzo sul set di The Wolf of Wall Street. Sebbene la scena che ritrae Margot Robbie mentre seduce Leonardo DiCaprio nel film di Martin Scorsese sia una delle più hot da lei girate, l’attrice ha ammesso di essere stata pervasa dall’imbarazzo totale. Pare, infatti, che quella scena sia stata girata in un piccola stanza con intorno una troupe composta da circa 30 uomini. Nonostante ciò, la Robbie ha saputo nascondere l’imbarazzo e sfoggiare tutto il suo charme.

Margot Robbie è Harley Quinn in Suicide Squad

4. Ha realizzato la maggior parte delle sue performance. Per dare vita al personaggio di Harley Quinn, Margot Robbie ha acquisito diverse abilità, realizzando molte performance senza utilizzo di stuntman. Il divertimento provato nell’interpretare la celebre antieroina, infatti, era tale da aver spinto l’attrice a voler ricoprire quanto più possibile il personaggio, anche nei momenti più pericolosi. Tra le varie caratteristiche, l’attrice ha imparato a trattenere il fiato per più di 5 minuti, arrivando quasi a sentirsi in competizione con i propri stunt.

Margot Robbie in Babylon

5. È la protagonista femminile del film. Nel film Babylon la Robbie interpreta l’aspirante attrice Nellie LaRoy. Il personaggio era inizialmente stato affidato ad Emma Stone, la quale dovette però rinunciarvi per via di altri impegni. Il regista Damien Chazelle scelse a quel punto la Robbie in quanto “avevo bisogno di qualcuno assolutamente senza paura. Avevo la sensazione che lei avrebbe attaccato. C’è questa sorta di famelica spavalderia fisica in lei. D’altra parte, è anche la l’attrice tecnicamente più abile con cui potresti sperare di lavorare come regista“.

Margot Robbie in Tonya

6. Per diventare Tonya si è allenata nel pattinaggio. Interpretare Tonya Harding non è cosa facile, sia per quanto riguarda la sua personalità, sia il modo di pattinare. Per prepararsi al meglio per il ruolo, l’attrice australiana si è allenata per circa 4 mesi e quasi tutti i giorni per poter pattinare in maniera disinvolta, mentre per le parti coreografate impegnative e i salti sono stati usati degli effetti speciali. Inoltre, la Robbie ha anche studiato tante interviste rilasciate dalla vera Tonya per poter replicare la sua parlata e come si muoveva, incontrandola poi solo una settimana prima delle riprese per poter creare il personaggio senza farsi troppo influenzare.

Margot Robbie in Barbie

7. Ha fatto una specifica richiesta alla regista. In Barbie la Robbie interpreta la bambola del titolo, un ruolo da lei accettato in quanto si è fortemente fidata della visione della Gerwig per il film. Tuttavia, l’attrice ha avuto una richiesta stravagante per la regista prima di iniziare le riprese, ovvero quello di “avere la Casa dei Sogni di Barbie dove c’è uno scivolo che va dalla camera da letto fino alla piscina”. La Robbie ha infatti dichiarato di essersi appassionata alle Barbie dopo che le fu regalata la Casa dei Sogni per Natale. La sua richiesta, come il film dimostra, è stata soddisfatta.

Margot Robbie non è più su Instagram

8. Aveva un profilo Instagram ufficiale. Come tanti suoi colleghi e coetanei, anche Margot Robbie aveva deciso di aprire un proprio account Instagram ufficiale, seguito da qualcosa come 15,4 milioni di persone, cifre davvero da capogiro. L’attrice, tuttavia, non si è mai dimostrata una fanatica del social, e negli scorsi mesi ha infatti deciso di disattivare il proprio profilo. Per i fan, tuttavia, è possibile seguire le tante fan page a lei dedicate, grazie alle quali si potrà rimanere aggiornati sulle attività dell’attrice.

Margot Robbie: chi è suo marito

9. Margot Robbie è una donna sposata. Della sua vita privata non si è mai saputo più di tanto, soprattutto il versante sentimentale. Di lei si sapeva che era fidanzata da diverso tempo con Tom Ackerley, aiuto regista britannico. I due si sono conosciuti nel 2013 sul set del film Suite Francese per non lasciarsi più e sorprendere il mondo: dopo tre anni di fidanzamento, infatti, sono convolati a nozze il 18 dicembre del 2016 in Australia, con una cerimonia molto intima ed emozionante. Al momento i due non hanno avuto figli.

Margot Robbie: età e altezza dell’attrice

10. Margot Robbie è nata il 2 luglio del 1990 a Dalby, in Australia. L’attrice è alta complessivamente 1.68 metri.

Fonti: IMDb, movieweb, Cinemablend